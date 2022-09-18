فيديو ذبح فتاة التيك توك إلى قلبت السوشيال ميديا، انتشر فيديو لذبح فتاه على منصة التيك توك وهذا الفيديو قلبه منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل ليتساءل الكثير حول تفاصيل هذه الحادثة التي أصبحت رأيا عاما لدى الجميع، وقد انتشر هذا الفيديو في كولومبيا وفي ساعات الماضية صرحت وسائل الإعلام عبر مناصب تويتر والفيس بك والتيك توك لفتاه هندية تم ذبحها على يد عصابة بكولومبيا.

تفاصيل ذبح فتاة التيك توك الهندية

انتشر خبر ذبح الفتاة الهندية على منصة التيك توك وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور بسبب بشاعة هذه الجريمة وكافة الناس يبحثون عن الفيديو التي قلب موقع السوشل ميديا، فقد انتشر هذا الفيديو على كافة وسائل الإعلان بشكل واسع وهو فيديو من المشاهد القاسية والمؤلمة ولا ننصح الجميع بمشاهدته، حيث كانت التفاصيل حول أقدام مجموعة من الشبان على مقتل فتاة وهي تعمل بث مباشر وقاموا بقطع رأسها وتشويه جثتها وانتشر فيديو بهذا الامر ليدلل على بشاعة المنظر.

فيديو ذبح فتاة التيك توك إلى قلبت السوشيال ميديا

هذه الفتاة تقيم في دوله كولومبيا وأصبحت ألوان الصحف العالمية وانتشر خبر بأن ألفتاه هندية ولكن الفتاة تعيش في كولومبيا وقد غرد الكثير حول حقيقة هذه الجريمة مستنكرين بشاعة المشاهد التي عرضت على البث المباشر الذي شاهده الملايين من الناس.

سبب ذبح البنت الهندية التي قلبت السوشل ميديا

ما زال خبر ذبح الفتاة الهندية التي قلبت مواقع السوشل ميديا منتشر، فقد طالب الجميع بالتحقيق في مثل هذه الجرائم التي انتشرت بصوره واسعة وما زال العزيز من الأفراد يبحثون على حقيقة هذا الموضوع، ومن الجديد بالذكر أن الفيديو تم حذفه من جميع مواصلة التواصل الاجتماعي بسبب بشاعة المنظر، حيث قدمت مجموعة من الإصابات في كولومبيا على ذبح فتاة هندية وهي تعمل بثا مباشرا عبر منصة التيك توك وقاموا بفصل رأسها عند جسدها وتشويه جثتها.

إن هذه الجريمة البشعة من الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين وعلى الجهات القانونية التحقيق بهذه الحادثة بسبب بشاعة المنظر وبشاعة الفيديو التي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.