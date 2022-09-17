فيديو ذبح قتل البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا، ضجت المواقع الالكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ذبح قتل البنت الهندية، واثار الفيديو غضب ملايين من البشر حول العالم، وقام العديد منهم بالمطالبة بسرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة بشكل سريع والحكم عليهم بأقصى عقوبة ممكنة، وزاد البحث عن فيديو ذبح قتل البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا بشكل كبير في الساعات الاولى من صباح اليوم.

تفاصيل ذبح قتل البنت الهندية

قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو لفتاة هندية يقوم بعض المجرمين بذبحها بطريقة مروعة وبشعة وبكل دم بارد، وبعد قيام السلطات المغربية بفتح تحقيق، ارجحت ان سبب ذبح الفتاة هو طلب الفدية من اهلها، فلم يوافقو على اعطاء العصابة الاموال المطلوبة، فقامو بذبحها، ولكن قبل القيام بقتلها وذبحها، قام رجلين بإغتصابها بشكل مقزز، والاعتداء عليها بشكل عنيف.

سبب ذبح قتل البنت الهندية

قام بعض المجرمين اليوم السبت بالاقدام على قتل وذبح فتاة هندية بشكل مروع، وتم نشر مقطع فيديو يوثق ذبح الفتاة الهندية على مواقع السوشيال ميديا، واثار المقطع غضب الكثير من رواد الانترنت، وبعد انتشار الفيديو قامت السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل بالفيديو، واتضح ان سبب ذبح قتل البنت الهندية رووش هو الخطف وطلب الفدية، ولكن لم يتم دفع الاموال المطلوبة للعصابة، فقامو بذبحها بكل دم بارد.

قصة ذبح وقتل البنت الهندية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح قيام بعض الشباب الملثمين بذبح فتاة يختلف الجميع على جنسيتها هل هي هندية ام فليبينية، وشكل الفيديو حالة من الجدل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صعوبة المشاهد الظاهرة في المقطع، وعبر الكثير منهم عن صدمتهم بما يقوم به هؤلاء المجرمين، وطالبو بسرعة القبض عليهم ومحاكمتهم، وجعلهم عبرة لكل من ترود له نفسه فعل هذه الافعال الغير اخلاقية.

فيديو ذبح قتل البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا

فيديو ذبح قتل البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا، منذ ساعات الصصباح الاولى قام العديد من رواد السوشيال ميديا بنشر فيديو ذبح قتل البنت الهندية، ووثق الفيديو قيام مجموعة ملثمة من الرجال بذبح الفتاة بكل دم بارد، وكانت المشاهد التي تم عرضها كليئة بالوحشية والقسوة.