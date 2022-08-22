فيديو.. ربع كيلو ذهب “شبكة عروس” في إحدى القرى المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، انتشر عبر وسائل الإعلام المحلية والمصرية في الأواني الأخيرة خبر يدور حول شبكة عروس مصرية تقدر بربع كيلو ذهب وتثير هذه العروس الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تم انتشار صور وفيديو يعبر عن العروس التي امتلكت ربع كيلو ذهب.

تفاصيل “شبكة عروس” في إحدى القرى المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن مقطع فيديو وصور لعروس مصرية في إحدى القرى التي تقع في محافظة الشرقية ارتدت بحوالي 250 جراما من الذهب خلال حفل خطوبتها وهذا الخبر أثار الجدل الواسع في القرى المصرية وفي الشارع المصري، حيث قدم العريس مهر العروس المصاب بالشبكة الذي يتكون من عقد ذهبي وعدد من الأساور والمحالة بسوى الخواتم ذات الحجم الكبير.

ربع كيلو ذهب عروس من قرية مصرية تثير الجدل بشبكة ضخمة

تمثلت العادات والتقاليد المصرية حول شراء الذهب إلى العروس ولكن لم يكن بالقيمة المذكورة وهي 250 جراما من الذهب حيث تكون قيمة الذهب للعروس هي الشبكة وعدد محدود من الذهب، وجاءت تلك العروس التي بلغت قيمة الذهب الخاص بها إلى 250 جراما وهذا ما أثار الشارع المصري حول القيمة التي حصلت عليه العروس المصرية من الذهب وتنقيط والدها وشقيقها.

فيديو شبكة عروس بالشرقية تحصل على 250 جراما من الذهب

لعل أن تكلفه الذهب الكثيرة هي سبب عزوف الشباب عن الزواج ولكن في الأوان الأخيرة ظهر صور لعروس تداول عبر مؤسسة التواصل الاجتماعي تحصل على كمية كبيرة من الذهب حيث قدم لها خطيبها الشبكة التي تتكون من عقد ذهبي وأساور وخواتم وتميز تلك الشبكة بحجم الكبير كما أهدى والد العروس وشقيقها هدية من الذهب يتكون من عدة أساور ذهبية.

كان ضمن خطوبة العروس فقد قدم والد العروس وشقيقها هديه لها من الذهب وتضمنت تلك الهدية خمس أساور وعقد ذهبي وهذا زاد القيمة الذهبية التي حصلت عليها العروس حتى إن وصل إلى ربع كيلو جرام حسب ما تم نشره عبر مواقع الإعلام.