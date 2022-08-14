شاهد ..فيديو ريم الرياحي مع عشيقها التونسي كامل قبل حذف، في الساعات الأخيرة نشر الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو ريم الرياحي مع عشيقها التونسي داخل شقة سكنية، والذي تسبب الفيديو في جدل وساع عبر السوشيال ميديا، كما وتم نشر الكثير من الشائعات التي تفيد القبض على الفنانة ريم الرياحي وتم منعها من دخول مصر، وسنتطرق الى حقيقة فيديو ريم الرياحي مع عشيقها التونسي.

من هي ريم الرياحي ويكيبيديا

تعد ريم الرياحي من الشخصيات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، كما وتعد من شخصية تونسية الأصل، من مواليد 1977، لمع اسمها الفترة الأخيرة بعد دخولها عالم التمثيل، كما أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية والتي كان لها صدى بارز وكبير، حيث شاركن ريم الرياحي في تقديم الكثير من البرامج ومن أبرزها المذيعة روضة في مسلسل الخطاب على الباب، وفي الساعات الأخيرة اصبح اسمه ريم الرياحي ترند بعد نشر فيديو ريم الرياحي مع عشيقها.

فيديو ريم الرياحي مع عشيقها التونسي

أشعلت الفنانة ريم الرياحي جدل كبير وواسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو ريم الرياحي مع عشيقها التونسي في شقتها، وحسب ا بينت الكثير من المصادر بان كل ما تم نشره حول حقيقي فيديو ريم الرياحي مع عشيقها غير صحيح وعاري عن الصحة، كما وتم اعتقال الفنانة ريم الرياحي على ذمة التحقيق للتأكد من الفيديو الذي تم تداوله.

تسريب فيديو ريم الرياحي مع عشيقها قبل الحذف

انتشر فيديو خاص بالفنانة ريم الرياحي مع عشيقها في فيديو غير أخلاقي ، مما تم تسريب فيديو ريم الرياحي مع عشيقها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وبين بعض المصادر بأن الفيديو الذي تم نشره عاري عن الصحة، وهو لا يجسد فيه ريم الرياحي مع عشيقها، كما وتم توقيف الفنانة على ذمة التحقيق للتأكد من الفيديو.

الفنانة ريم الرياحي فنانة تونسية تبلغ من العمر 45 سنة، عملت في مجال التمثيل، كما وشاركت في العديد من المسلسلات الكبيرة، حيث تم نشر فيديو ريم الرياحي مع عشيقها ، وعلى الأغلب [أن الفيديو مجرد اشاعات فقط.