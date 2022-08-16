فيديو صادم تعذيب غنوة علاوي من لبناني زوجها ومطالبة بالمحاسبة ،انتشرت العديد من الاخبار على السوشيال ميديا والتي تفيد بتعذيب إمراة في دولة لبنان على يد مواطن مما تزايد من موجة التفاعل من الجمهور والمطالبة بالمحاسبة القانونية الشيدة من قبل السلطات اللبنانية ،كما ذكرت مصادر إعلامية عن أن الرجل يعمل لدى قوى الأمن الداخلي لدى دولة لبنان ،سنتعرف على تفاصيل ضمن المقال.

فيديو صادم تعذيب غنوة علاوي

تداول الكثير من النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي في الاوقات الماضية لمقطع فيديو يفيد بتعذيب إمراة تدعى غنوة علاوي على يد أحد العاملين في جهاز قوى الأمن الداخلي ،وكما أظهر الفيديو أن الفتاة تجلس على ركبتيها ورافعة يديها للأعلى فيما نشر أخرون صور لبعض من الكدمات وآثار العنف التي تعرضت له معلقين عليها بجملة “إنها تعود للضحية” بالإضافة الى تصريح والدها في وقت سابق والتي يفيد بأنها حاولت الانتحار من قبل ونجت منه بأعجوبة.

فيديو صادم تعذيب غنوة علاوي من لبناني زوجها ومطالبة بالمحاسبة

يتسائل الكثير من الشعب اللبناني والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على تفاصيل فيديو تعذيب غنوة علاوي على يد رجل لبناني والمطالبات بالمحاسبة العاجلة ،كما ذكرت بعض الناشطات على برنامج الفيسبوك بجملة تفيد “مطالبتها لكافة الجمعيات الإنسانية الضغط والمحاسبة لكل من يرغب في تشويه الحقائق حول القضية والمطالبة بالوقوف بجانب غنوة علاوي في الحالة النفسية والبدنية التي تعرضت لها.

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فيديو تعذيب غنوة علاوي

كما ذكرنا سابقاً عن التفاعل الكبير من قبل جمهور السوشيال ميديا على فيديو تعذيب غنوة علاوي من قبل رجل لبناني وما يحمله الفيديو من مشاهد عنف كبيرة ،ومن أشهر ردود النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن غنوة علاوي تضاف الى لائحة الاسماء المعنفات في بلاد الوطن العربي والتأسف عن عدم وجود قانون في لبنان يردع هؤلاء المجرمين والمطالبات بالتدخل السريع للأجهزة الأمنية.

فيديو صادم تعذيب غنوة علاوي من لبناني زوجها ومطالبة بالمحاسبة كما قام كثيرون بالنصائح لكل فتاة داخل لبنان وكل أم أنها معرضة لهذه الظاهرة ،بالإضافة الى اقتراح قوانين بالردع على هؤلاء الاشخاص الذي يمارسون العنف في مجلس النواب.