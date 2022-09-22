فيديو طرد محمد رمضان من قهوة الريحاني في الابراهيمية، تحدثت عدة مواقع محلية خلال الساعات الماضية الأخيرة حول فيديو لطرد محمد رمضان من قهوة الريحاني بالإبراهيمية، وهذا خبر صادم إلى محبي محمد رمضان الفنان المصري التي أثار الجدال موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع الفيديو أنه طرد من قهوة الريحاني في مدينة الإسكندرية عندما كان بحمله تم انطلاقها في المدينة المصرية وتم المطالبة بإلغاء الاحتفال وحفلة اليوم السابع لشهر أكتوبر.

فيديو طرد محمد رمضان من قهوة الريحاني بالإبراهيمية

نشرت صفحة الإسكندرية مقطع فيديو من قهوة الريحاني في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية يدور الفيديو حول الخلاف والمشاحنات والشجار الكبير التي وقع بين الفنان محمد رمضان وقالت الصفحة إنه تم مطارده محمد رمضان من قهوة الريحاني في الإبراهيمية واليكم مقطع الفيديو الخاص بطرد محمد رمضان:

ردة فعل محمد رمضان بعد طرده

بعد أن شنت حملة على محمد رمضان قام الفنان محمد رمضان المصري بنشر مقطع فيديو على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال بمقطع الفيديو”

مساء الخير عليكم جميعًا، السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة الإسكندرية لا ترحب بيك يا محمد ورمضان والجرايد الرسمية المصرية بتدعم الحملة”، وتابع بقوله: “الشركة المنظمة للحفلة باعت 70٪ من التذاكر، مع أن الحفلة كمان 17 يوم يعني لسه بدري… حلو سيادة المحافظ أنا اتقالي للإسكندرية لا ترحب بيك، أنا هقوم ألبس دلوقت وأنزل الإسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل جوه كل منطقة دلوقتى في إسكندرية أتأكد”.

محمد رمضان ويكيبيديا

محمد رمضان هو فنان مصري ولد في 23 مايو عام 1988 في محافظة قنا ويعود إلى أسره تقيم في محافظة الجيزة ثم هاجرت منها ودرس في مدرسه الكره بنادي الزمالك ثم سحق من مدرسه السعيدية الثانوية وبعد ذلك ترك كرة القدم وتفرغ بالتعليم وبدا التمثيل في مسرح المدرسة، ومثل في المعهد العالي للفنون المسرحية وتزوج مرتا المرة الأولى عام 2008 ودام زواج لمده أربع سنوات وزواجها الثاني عام 2012.

آثاره فيديو الفنان محمد رمضان غضب محبيه ومتابعيه حيث تم ادعاء عليه من قبل مدعية وهو في قهوة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية وقام بتبرير نفسه عندما خرج بث مباشر على إحدى صفحاته.