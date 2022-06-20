فيديو فتاة المنصورة طالب يذبح زميلته في كلية الآداب

اهتزت سماء المنصورة بجريمة مروعة في الساعات الأولى من اليوم ، حيث انتشر فيديو طالبة المنصورة وذبحها أمام بوابات الجامعة كالنار في الهشيم.

أمام بوابة جامعة المنصورة التي اكتظت بالعديد من الطلاب الذين ذهبوا لأداء امتحانات نهاية العام ، قُتلت طالبة المنصورة بأبشع الطرق.

انتشرت صور مرعبة كثيرة لجريمة المنصورة التي وقعت أمام بوابة الجامعة ، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين ، بعد ارتفاع معدلات الحوادث المروعة.

فيديو بنت المنصورة

وفي فيديو حادثة المنصورة ظهرت حالة ضرب وهروب أمام بوابة الجامعة ، حتى تجمهر الطلاب أمام وداخل الجامعة ليشهدوا هذه الجريمة المروعة ، حتى أن صرخات الطلاب ومحاولات سينهض الوالدان لإنقاذ الطالب من تحت أيدي المجرم.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب الذي قام بذبح فتاة بالسكين في المنصورة أمام الجامعة ، هو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة.

طالب يقتل زميلته في كلية الآداب ..

اندلعت مشادة كلامية بين المجرم والضحية ، أمام بوابة توشكى الخاصة ، حيث كانت فتاة المنصورة في طريقها إلى موقف حافلة الركاب إلى المنطقة التي تعيش فيها.

وفي محاولة للقبض على الطالب من قبل أولياء الأمور بعد تهديد وتهديد ، قام بذبح فتاة المنصورة بسكين من رقبتها ، لكن المحيطين بالجريمة تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يهرب.

وسرعان ما نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة ، لكنها أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها إلى المستشفى ، وسلم الوالدان المجرم للشرطة بعد محاولتهما قتله بسبب جريمته النكراء.

وأشار شهود عيان إلى أن سبب مذبحة طالبة المنصورة رفضها الزواج منه حتى قرر التخلص منها على مرأى من الجميع.