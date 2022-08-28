فيديو فضحية الدكتور نزار عمشي في جامعة البعث المسرب كامل قبل حذف

فيديو فضحية الدكتور نزار عمشي والتحرش بالطالبة في جامعة البعث المسرب كامل قبل حذف، بالحديث عن فضيحة الدكتور نزار عمشي في الجامعة السورية جامعه البعث، قام الدكتور نزار محمد عمشي بالتحرش بالطالبة لفظيا في القاعة الدراسية حيث لم يكن هناك أي شخص في القاعة، وطلب منها الدكتور نزار عمشي ان تقوم بقلع ملابسها، وعن الفيديو الذي تم تسجيله للدكتور قد طالب الكثير من الأشخاص عن حذف الفيديو لما له من فضيحه في التعليم السوري وخاصة لجامعة البعث.

من هو نزار عمشي السيرة الذاتية ويكيبيديا

بالحديث عن نزار محمد عمشي هو عميد في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة البعث في سوريا قام بعمل مخزي على فتاه طالبة في السنه الرابعة، فقام بالتعدي عليها لفظيا بإيحاءات جنسية، وقال لها اخلعي ملابسك فامسك بيدها في اخر الفيديو وخرج من القاعة الدراسية وذلك تجرؤًا منه على كسر كافة الاخلاق والمثل التي رُبي عليها المواطن السوري هذا وبعد تناقل الفيديو الخاص والمسرب من جامعة البعثة فقد اعتقل الدكتور نزار عمشي اثر هذا التحرش والفعل الفاضح.

فيديو فضحية الدكتور نزار عمشي والتحرش بالطالبة في جامعة البعث المسرب كامل قبل حذف

وعن الفيديو الفاضح الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من الفيس بوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من المواقع فقد انتشر الفيديو بشكل كبير جدَا وسنرفق لكم الفيديو قبل الحذف في المقال التالي

فيديو فضحية الدكتور نزار عمشي

وعن الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب فقد عملت جامعه البعثة بإرسال تقرير لحذف هذا الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي ومن منصات اليوتيوب، فقد حذف مقطع الفيديو المسرب في كثير من المواقع ولكنه بقي في مواقع أخرى وفي صفحات شخصيه قام بمشاركتها العديد من الأشخاص بين انفسهم وسوف نقوم بإدراج هذا الفيديو الفاضح للدكتور نزار عمشي الذي قام فيه بفعل فاضح جريء في جامعه تونسية محترمه.

وكما اشارت بعد تقارير صحفيه عن ان الدكتور نزار عمشي قد تم اعتقاله بسبب الفيديو الذي تم تناقله عن الدكتور نزار عمشي وعن الفضيحة التي انتشرت بسرعه كبيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.