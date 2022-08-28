فيديو فضيحة العميد نراز العبشي والطالبة سالي العوضي المخل كامل جودة عالية، انتشر فيديو فاضح في جامعة البعث تم توثيقه بشكل كامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصة اليوتيوب وهو جودة عالية ويتحدث الفيديو عن عميد كلية الآداب في جامعة البعث حيث كان يدور في الفيديو ممارسة عميد كلية الأدب أساليب وحركات غير أخلاقية وغير قانونية مع إحدى بنات الأقسام وهي الطالبة نزاز العوضي في الكلية وبعد أن تم انتشار الخبر قام عميد الكلية بنفي هذا الخبر ونقرانه وأتموا عرض الأدلة الغذائية من قبل الطلبة.

قصة فضيحة جامعة البعث

حدثت فضيحة في إحدى الجامعات السورية وهي جامعة البعث التي توجد في دمشق وهذا الحدث يعد من الأحداث المروعة وقد أدى إلى انتشار الخوف والرعب في قلوب الطالبات التي تدرس في تلك الجامعة بسبب إصدار عميد الكلية نزاز العبشي بعض الأفعال الغير الأخلاقية والغير قانونية و حركات جنسية و مخلة للاداب المتنافية لشروط العقيدة الإسلامية مع الطالبة سالي العوضي احد الطالبات وذكر إحدى الطالبات أن العميد نزاز العبشي ممارسة أكثر من أسلوب غير أخلاقي ومخل للاداب مع الطالبات وهذا الأسلوب تم تكراره لأكثر من مرة .

من هو عميد كلية الآداب

عميد كلية الآداب في جامعة البعث السورية هو نزار محمد عبشي الذي انتشر له فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يمارس أعضاء العادات الغير أخلاقيةو حركات جنسية ومنافية للشريعة الإسلامية ما إحدى الطالبات من أجل إشباع رغبته الجنسية واشباع شهوتة بالفعل الفاضح مع الطالبة سالي العوضي، وأقدم عميد الكلية على ابتزاز إحدى الفتيات من الجانب الجنسي وتسلمه نفسها ليتفرغ شهوته وهي الطالبة سالي العوضي لكي يتم إعطائها علامة النجاح وبالذات في المواد الأكثر صعوبة مثل النقد الأدبي والأدب المقارن .

تفاصيل قصة كلية الآداب بحمص

انتشر فيديو عبر مواصلات التواصل الاجتماعي يدور حول فضيحة جامعة البعث الواقعة في دمشق السورية وسرعان ما تم انتشار هذا الخبر وتم عرض هذا الفيديو من قبل إحدى الطالبات التي تعرضن للابتزاز من عميد كلية الآداب نزاز عبشي في الجامعة من أجل إعطاء إحدى الطالبات علامة النجاح وهي الطالبة سالي العوضي كونه هو المسؤول عن الكلية، ولكن يأخذ ذلك مقابل إشباع رغباته الجنسية وإثارة بعد الطالبات وقام أحد الطالبات نشر فيديو فاضح له يؤكد على اهتزازه للطالبات.

فيديو فضحية العميد نزاز العبشي والطالبة سالي العوضي يعتبر من الأحداث الشريعة التي يجب ملاحقة كافة الأفراد والشخصيات التي تتعامل مع تلك الأساليب البشعة ويتطلب من الجهات الأمنية محاسبة كافة الأفراد الذين يستغلون تلك الفرص من أجل زعزعة الأمن وإثارة الخوف والقلق بين الفتيات نتيجة إشباع الرغبات الجنسية