فيديو فضيحة جامعة البعث ، تم نشر خبر فضيحة جامعه البعث للمره الثانية، وذلك بعد تناقل الأنباء عن محاكمه الدكتور الذي قام بهذه الجريمة وتم مشاركه الفيديو في العديد من القنوات الإخبارية والصحف الرسمية في سوريا هذا الخبر الذي اثار الجدل في الشارع السوري والشارع العربي بشكل عام ادى الى وقوع العديد من المشاكل في الجامعات العربيه بشكل عام، ومن خلال الفيديو الذي سيتم تقديمه من خلال المقال التالي سنستعرض الفيديو الفاضح من جامعة البعث.

فيديو فضيحة جامعة البعث

وعن فيديو الفضيحة التي جرى في جامعه الباحث في حمص، فقد نقل هذا الفيديو الى كافه مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، هذا الفيديو الذي ادى الى فضيحة عارمه في في حمص في جامعه البعث، تم محاكمه الفاعل على فعلته الشنعاء التي قام بها جراء محاولته اغتصاب الفتاه الجامعية التي كانت تدرس الطب البشري لقد شكل هذا الخبر صدمه لطلبه الجامعات في كل الوطن العربي.

الفيديو الفاضح في جامعة البعث

وعن الفيديو الذي تم نشره من جامعه البعث السورية كانت الفتاه قد دخلت الى مكتب الدكتور وحينها تم تسليط كاميرا على المكتب لاجتثاث هذه الفضيحة الشنعاء التي جرت في جامعه البعث في حمص، وتم تسريب الفيديو الى مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإلكترونية هذا الفيديو الذي حمل رسالة كبيرة مفادها ان يتم مراقبة كل معلمي المدارس والجامعات لوقف مثل هذه الامور التي تضر بالشارع العربي.

فضيحة جامعة البعث

وحيث تعتبر جامعه البعث من افضل الجامعات في سوريا الا انها بعد هذه الفضيحة فقد فشلت فشلا ذريعا في تصدي هجمات النقد الذي وجهت اليها والى طاقمها الدراسي كاملا، والى المدرس الذي قام بهذه الجريمة البشعه، هذا الفيديو نقل بشكل كبير وأدي الى اثاره الفتنه والفوضى في عامه أرجاء الوطن العربي.

نقل هذا الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ادى الى احداث الفتنة والفوضى في الشارع العربي، والعديد من الأفراد في مجتمعنا العربي قد أوضح ان مثل هذه الافعال لا بد ان تقابل بقضاء جازم ليمنع من تسول له نفسه من فعل مثل هذه الأفعال.