فيديو فضيحة شهاب ملح الكويتي، تدوال الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو فضيحة شهاب ملح كما وتصدر الفيديو عبر السوشيال ميديا بشكل كبير، بعد قيام شهاب ملح الجنسية بتهديد الفنانة مرواة راتب التي تقيم في الإمارات، بعد رفضها الإعتذار له بعد تقليل من قيمته، وقد أعرب شهاب ملح، أنه يمتلك الكثير من الفيديوهات التي تشوه صورة مرة أمام الناس.

من هي مروة راتب ويكيبيديا

تعد مروة راتب من الشخصيات التي المشهورة والمعروفة في سوريا، حيث تقيم في دولة الإمارات، من مواليد 1991، عملت مروة راتب في مجال التمثيل 2006، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة ومن ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها مسلسل جمرة غضى والتي حققت من خلاله على شهرة واسعة، وحصلت على دعم كبير من المنتجين.

فيديو فضيحة شهاب ملح الكويتي

قام الشاب شهاب ملح بنشر فيديو فضيحة مروة راتب مخلة بالآداب، مما أثار الفيديو جدل واسع وكبير عبر السوشيال ميديا، مما حيث أدى الفيديو الى نشوب خلافات كبييرة بين مروة راتب وزوجهان مما قامت الحكومة الكويتية بالقيام بترحيل شهاب ملح من بلادها الى بلده الأصلي، والجدير بالذكر بان شهاب ملح من الشخصيات المعروفة عبر السوشيال ميديا، ويتمتع بشعبية كبير على الانستقرام.

من هو شهاب ملح ويكيبيديا

يعد شهاب ملح من الشخصيات المشهورة جدا عبر السوشيال ميديا، كما وانه إيراني الجنسية ويقيم في الكويت، حيث يقوم بانتحال الكثير من الشخصيات المشهورة مما كان سبب في شهرته على الانستقرام والسناب شاب، حيث ظهر شهاب ملح الفترة الاخيرة بفيديو فضيحة مروة راتب، والذي يحتوي على مقاطع فاضحة جدا وغير أخلاقية ، والتي زادت شهرته بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي وخاصة السناب شات، كما وتعد الفنانة مروة راتب من أكبر الشخصيات المشهورة.

انشر فيديو فضيحة شهاب ملح عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد قيامه بنشر بعض المقاطع الفيديو والصور الغير أخلاقية للفنانة الكويتية مروة راتب، وبعد نشر الفيديو قامت السلطات الكويتية بترحيل شهاب ملح من الكويت.