فيديو فضيحة عباس الركابي كامل، عباس الركابي هو من اشهر الشخصيات التي ظهرت عبر التواصل الاجتماعي في العراق وقد اشتهر في كافه الدول العربية وفي الاواخر عرفت بأعماله الفاسقة مما جعل العديد من المتابعين يبحثون عنهم وعن اعماله فقد ظهر في الآونة الأخيرة فيديو فاضح انتشر عبر مواقع الاعلام.

من هو عباس الركابي ويكيبيديا

عباس لركابي من المشاهير وعرف في اعماله الخاصة بعرض الازياء وعباس الركابي وهو عارض أزياء لديه شهرة كبيرة عبر وسائل الإعلام يبلغ من العمر 16 عاما وهو نشط اجتماعي ولديه متابعون عبر حسابات الرسمية.

فيديو عباس الركابي

تم تداول مقطع فيديو لعباس الركابي يتحدث حول فضيحة عباس وتم انتقاده من قبل متابعيه وكافة الجماهير حيث تم رفض الفيديو من قبلهم وطالبوا الركابي بحذف الفيديو لأنه رفض بشده، وقال الركابي بأنه لا يحق لها أحد مشاهده هذا المقطع واخرج الركابي المذيع بخطاب شديد اللهجة وقال المزيل إنه لم يكن من المناسب عرض مثل هذا الفيديو وقد تسبب بمشاكل كبيرة، وأوضح الركابي للمذيع أن هذا الفيديو يشكل انتهاكا للخصوصية ومن الواضح أن هذا الفيديو يبين أن الركاب كان مراهقا وكان يعمل سلوكا قبيحا في الفيديو.

حقيقة وفاة عباس الركابي

انتشر خبر وفاة عباس الركابي وهو كان مجرد مقلب ويتم نشر تقارير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى ما يبدو أنه مجرد إشاعات وقد أعلن عباس عبر حساباته الرسمية أن خبر وفاة غير صحيحة وحذر عباس من المقطع الفيديو التي انتشر على هاتف المذيع جاسم العوا، وبين عباس أنه شخصية معروفه في العراق ولديه عدد كبير من المتابعين.

من هو عباس الركابي السيرة الذاتية

عباس الركابي حصل على عدد كبير من المتابعين وخاصة عندما تم انتشار فيديو له وهو مراهق، واليكم السيرة الذاتية الخاصه لعباس الركابي:

الاسم عباس الركابي

الشهرة عباس الركابي

لديه حسابات عبر منصة تيك توك والانستغرام.

مهنته ينشر مجموعات متنوعة من الأفلام الرائعة.

متابعون حصل على ما يقارب 44000 مشترك عبر قناة اليوتيوب.

العمر يبلغ من العمر 16 عاما.

يعتبر عباس الركابي من أبرز الشخصيات التي عرفت عبر وسائل الإعلام من خلال مقطع فيديو آثاره انتباه الجمهور تم عرضه في الألوان الأخيرة ويعتبر من الفيديوهات الفاضحة.