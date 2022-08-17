فيديو فضيحة كريمة الترهوني بعد التحديث، كريم الترهوني هي احد اعلام الفن الليبي وهي فنانة بارزة وذات شهرة كبيرة، وهي من اشهر الفنانين في الوسط الفني العربي، وظهرت على الساحة الفنية بامتياز حيث قدمت فن راقيا نال على اعجاب الكثير من الجمهور حول العالم، وتردد اسم كريمة الترهوني على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبدا الكثير من عشاق كريمة الترهوني ومن الناس في البحث عن فيديو فضيحه كريمة الترهوني الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو فضيحة كريمة الترهوني بعد التحديث

في مساء يوم الاحد الموافق الرابع عشر من أغسطس لعام 2022 انتشر مقطع لكريمة الترهوني الفنانة الليبية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثاره هذا الفيديو الجماهير بشكل كبير وخاصه انها ظهرت وهي ترقص بإثاره واغراء ما أدى الى اثاره الجدل، وانتشر هذا الفيديو على نطاق كبير مما ازعج جماهير كريمة الترهوني عبر الفيس بوك والانستغرام واليوتيوب والكثير من برامج التواصل الاجتماعي، أدى ذلك الى ازعاج كريمة الترهوني وخوضها معركة في نفسها عن ما قدمه الفيديو من فضيحه لذاتها.

كريمة الترهوني ويكبيديا

كان للفنانة القديرة كريمة الترهوني اثر بارز في عالم التلفزيون الليبي حيث اشتهرت بعدد لا يحصى من المسرحيات التي صورتها كريمة الترهوني اضافه الى المقاطع والاجزاء المختلفة التي تفوقت في أدائها في الكثير من المجالات التي ابدعت فيها الفنانة القديرة كريمة الترهوني، ونستعرض بعد المعلومات عن الفنان القديرة كريمة الطرهوني من سيرتها الذاتية:

الاسم: كريمة الترهوني

تاريخ ومكان الميلاد: في ليبيا يوافق تاريخ 1994م

العمر: 28 عام

الديانة: الديانة الإسلامية

الإقامة: في أيرلنديا

المهنة: ممثلة وناشطة اجتماعية

الحالة الاجتماعية: عزباء.

نالت كريمة الترهوني على الشهرة الواسعة بسبب ما قدمته للفن الليبي، والتي كان لها دور بارز في احياء التراث الليبي من خلال أداء المسرحيات باللهجة الليبية القديمة.

ومن اشهر المسلسلات التي قامت بتقديمها الفنانة القديرة كريمة الترهوني بطوله مسلسل شن الحكاية الليبي بالإضافة الى مجموعه من الاعمال التلفزيونية التي حققت شهره كبيره في العديد من الدول العربية وغيرها من دول العالم ،حققت أيضا اقتصاد ودخل عالي على الفنانة القديرة كريمة الترهوني، وعلى الرغم ان المسلسل لا يزال معروضا حتى هذه اللحظة الا انه اصبح من المسلسلات التي تكتسب شهرة واسعه.