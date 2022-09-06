فيديو فضيحة ملاك القيسي كامل ، انتشر فيديو الفنانة ملاك القيسي بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي ما اثأر الضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قد ظهرت ملاك القيسي في الفيديو بشكل مبالغ فيه ما أدي الى انتقادها بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فضيحة ملاك القيسي

بالحديث عن فيديو ملاك القيسي فإنها راقصه وفنانة عراقية قد ظهرت في الأونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكتسبت شهرة كبيره وقد احبها الجمهور، ولكن في الفيديو المؤخر الذي قامت ملاك القيسي بتنزيله على موقعها عبر موقع التواصل الاجتماعي فإنها ظهرت بصورة فاضحة ما جعل الجمهور غاضب منها، ولكن هذا الفيديو ليس هو الفيديو المنشود، انما هو فيديو طبيعي وليس به أي ملابسات.

فيديو فضيحة ملاك القيسي كامل

قامت الفنانة ملاك القيسي بالرد على الفضيحة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث زعمت ان هذا الفيديو فيديو طبيعي جدا ولا وليس به اي داعِ لهذا النقد الكبير من الجمهور، فاكدت الفنانة ملاك القيسي أن الفيديو كان واضحًا ولكن العديد من الأشخاص كانوا قد ظهروا بالرد عليا والوقوف ضدي حيث زعمت ملاك القيسي ان الشخص المتواجد بالفيديو ليس ملاك القيسي ولكنها شخصيه تشبهها.

من هي ملاك القيسي

ملاك القيسي الفنانة العراقية انتشرت وظهرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أخت ألمصممة العالميه شهد القيسي، وكانت ملاك القيسي دائما ما تظهر بالفساتين الحميلة التي تصممها أختها شهد.

هل ملاك القيسي مرتبطة

وبالحديث عن ارتباط الفنانة ملاك القيسي فان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قام بالبحث عن ملاك القيسي وهل هي متزوجه ام لا وهذا الخبر قد كان صحيحًا، فهي تزوجت وتبلغ ملاك القيسي 25 عامًا وعيد ميلادها في الحادي عشر من شهر يوليو 1996 وهي وزوجها هو شخص سوري وله قناة على اليوتيوب ومشهور بتنزيل الفيديوهات الجميلة.

تعتبر الفنانة ملاك القيسي أحد افضل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة، كانت قد كسبت شهرتها من خلال الفيديوهات التي تقدمها عبر صفحاتها على الفيس بوك والانستغرام والتيك توك.