فيديو فضيحة ملاك القيسي ، ملك القيسي هي من عائلة المشاهير وقد برزت عبر منصة اليوتيوب وعامله ملاك على الإطلاق فيلم غير أخلاقي وهذا ما أثار الجماهير وشكل فوضى كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسبب الكثير من الجدل، فيتساءل الجمهور عن حقيقة هذا الفيلم التي تم عرضه وفي الحقيقة أنه مناف لعادات الدين الإسلامي، حيث شكل فيديو ملك القيسي الذي انتشر بصورة واسعة ضجة كبيرة على وسائل الاعلام وشكل معارضة كبيرة من قبل متابعيها عبر منصاتها.

فيديو فضيحة ملاك القيسي

فيلم للفنانة العراقية ملك القيسي وهي ترقص على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أذهل عدد كبير من المشاهدين بحقيقة هذا الفيديو وشعره بالصدمة وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها، وأصدرت منصة سنان شاة بيان وقالوا المتابعين كفوا إن هناك أطفالا ممنوعين يرسلون رسائل إلى غلبه لنشر فيديو لهم.

انستغرام ملاك القيسي

ملاك القيسي هي من أبرز المشاهير عرفت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الوطن، وتحمل الملاك القيسي الجنسية العراقية وتبلغ من العمر 25 عاما، وفي الحقيقة أنها عارضه أزياء عراقية بإزالة مقطع الفيديو أو معاقبتها، ويمكن متابعة حساب ملك القيسي عبر منصة الإنستقرام من هنا.

مروة القيسي أخت ملاك القيسي ويكيبيديا

مروة القيسي هي مشهورة وصنعه محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة وولدت في العاصمة العراقية بغداد حيث بدأت مسيرتها المهنية بالترفيه عبر حسابها التيك توك ونالت إعجاب الجميع العديد من الجماهير بإضافة إلى أنها ركزت على محتواها في الأغاني والرقص، واسمها المستعار هو مروة القيسي وولدت في 29 يونيو لعام 2005 في العاصمة بغداد والحالة الاجتماعية الخاصه بها هي عزباء وتعمل كناشطه على منصات التواصل الاجتماعي.

ملك القيسي التي انتشر مقطع فيديو لها على منصات التواصل وهي ترقص أمام الجماهير وهذا شكل صدمة كبيرة إلى جمهورها وطالب الجمهور إلى حذف هذا الفيديو ومعاقبتها لأنها مثل هذه الفيديوهات، فقد ظهر في الفيديو الخاص بملك القيسي وهي ترقص أمام جمهورها عبر منصة الإنستغرام والتيك توك مما صار الجمهور وطالبوا بإزالة الفيديو المنافي، وارفقنا لكم الفيديو في الأعلى.