فيديو فضيحه كيرا فابريزيو اليونانيه، انتشرت في الآونة الأخيرة قصة غريبة من نوعها عبر منصات التواصل الإجتماعي، وهي فضيحه كيرا فابريزيو اليونانيه في الاردن، والتي تعتبر من أكثر وأبرز القصص إدانة عبر السوشل ميديا، وذلك لما يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا ومن خلال موقع العرب اليوم سنتعرف بشكل أكبر على فضيحه كيرا فابريزيو اليونانيه..

فيديو فضيحه كيرا فابريزيو اليونانيه

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو فضيحه كيرا فابريزيو في الأردن، والذي شكل غضب عارم جدا في الوطن العربي، كما يعد هذا الفيديو من الفيديوهات التي تم تسريبها والتي تحتوي على مشاهدات مخلة بالأداب، وتم الادعاء من قبل بعض النشطاء بأن محتوى هذا الفيديو أجنبي بشاب وبنت يقومان بأفعال غير أخلاقية منافية للعادات والتقاليد العربية، وهذا ما سبب الى غضب كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

فضيحه كيرا فابريزيو اليونانيه

انتشر خبر فضيحة وادي الرم الفترة الأخيرة وهو قيام شاب وبنت بعلاقة غير أخلاقية وتم تصويرهم من قبل شاب، وتم نشر هذا الفيديو عبر محركات البحث ، مما ادعى ذلك تحك الجهات المختصة بحذف هذا الفديو وطالبت بعدم الانجرار الى هذه الفيديوهات التي تشكل تصدع وتفتت المجتمع.

فيديو فضيحه كيرا فابريزيو في وادي رم

في الساعات الأخيرة انتشر فيديو خطير وغريب من نوعه حول فضيحه كيرا فابريزيو في وادي رم، والذي انتشر هذا الفيديو عبر نطاق واسع جدا والتي تنتهك كافة الاعراف الاسلامية، مما قامت الجهات المختصة بمحاولة حذف الفيديو من منصات السوشل ميديا، والذي يؤثر بشكل سلبي على المجتمع الأردني.

بعد نشر فيديو فضيحه كيرا فابريزيو اليونانية قامت الجهات المختصة بالقاء القبض على الجاني مباشرة وتحويله على العدالة، كما وتم حذف الفيديو المنتشر بشكل كبير عبر محركات البحث جوجل علما بأن الفتاة يونانية الاصل وليست اردنية.