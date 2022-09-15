فيديو لحظة اقتحام سالي حافظ لـ بنك لبنان ، أقدمك الفتاة اللبنانية المعروفة باسم سالي حافظ باقتحامها لبنك بلوم الواقع في لبنان وقد حصلت على أموالها تحت تهديد السلاح مما أثار ضجة في الشارع العربي على إحداثيه هذا الخبر، وقصة اقتحام سالي حافظ اولها من نوعها ومن حيث قيام الفتاة باستخدام مسدس وتهديد موطفي البنك لسحب الوديعة وانتشر فيدفيديو لحظة اقتحام سالي حافظ على جميع المنصات الاعلامية .

تفاصيل اقتحام سالي حافظ لبنك في لبنان

أقدمت الفتاة المعروفة باسم سالي حافظ التي يعود أصلها إلى لبنان على اقتحام أحد فروع بنك بلوم الواقع في لبنان للمطالبة بحقها والحصول على جزء من أموالها المحتجزة، وقالت والده سالي إن ابنتي قد فعلت هذا العمل لأنها تهدف العلاج أختها من مرض خطير يهدد حياتها بالموت، ولعلا أن هذا سبب رئيسي الذي دفع سالي لاقتحام بنك في لبنان لأخذ بعض أموالها.

فيديو لحظه اقتحام سالي حافظ لبنك لبنان

ظهرت الفتاة اللبنانية المعروفة باسم سالي حافظ في فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام ومن صار التواصل الاجتماعي وهي تقتحم فرع إهداء بنوك لبنان برفقة أشخاص آخرين لم تعرف هويتهم بعد، وظهرت في الفيديو وهي حاملة سلاح من نوع مسدس وثلاث طاولات البنك وطلبت بحقوقها المحتجزة، وبعد أن حصلت ساده على جزء من أولها المحتجزة قالت في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية أنها تواصلت مع البنك مرات عديدة للحصول على أولها ولكن البنك رفض طلبها، وأنها فعلت هذا الأمر لتحاول الحصول على أموالها لعلاج ارتفاع التي تعاني من مرض خطير، وقالت سالي حافظ إنها بعد مفاوضات مطولة ما بنك بلوم أبلغها بإمكانياتها للحصول على 200 دولار أمريكي من أموالها فيما يعادل 12000 ليره لبنانية وهذا المبلغ لا يغطي كلفه ابره العلاج أختها.

فتاة لبنانية تقتحم بنك بلوم في لبنان

الفتاة المدعوة الذي اسمها سالي حافظ لديها مبلغ من المال في البنك بمقدار 20 ألف دولار وهذه هي معاشات حصلت عليها من عملها هي وشقيقتها ،فقد أصيبت مؤخر أختها بمرض خطير وتحتاج إلى 50,000 دولار لعلاج أختها ولم تستطع الحصول على وجعتها من البنك، حيث قال والده سالي إن ابنتها استطاعت الحصول على المبلغ المالي وهو جزء من أوله المحتجزة في المصري وان المبالغ المستحصلة سوف تصرف العلاج أختها التي تبلغ من العمر 23 عاما وهي مصابة بسرطان في الرأس وقد تدهورت حالته الصحية في الأواني الأخيرة وهي تخضع لعلاج مكلف مادي لا تستطيع العائلة تحمل هذا العلاج.

أقدمت سالي حافظ الحصول على جزء من أمواله المحتجزة في بنك بلوم في لبنان كمحاولة منها لإنقاذ أختها المريضة وقالت أم سالي لبنتها أنت تنقذين إنسانة معرضة للخطر.