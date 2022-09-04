فيديو لحظة مقتل أماني الجزار طالبة المنوفية كامل، أصبحت جمهورية مصر اليوم الاحد على خبر مؤلم لمقتل فتاة اسمها أماني الجزار وهي طالبة المنوفية الذي قتلت على يد رفيقها بطلق ناري، حيث وشهدت محافظة المنوفية مساء يوم السبت حادثاً مؤلما لمقتل الفتاة الطالبة في أكاديمية الرياضة أماني الجزار برصاص حي من خرطوش صديقها.

تسريب فيديو لحظة قتل أماني الجزار طالبة المنوفية

كانت محافظة المنوفية على موعد مؤلم مساء يوم السبت الماضي حول مقتل الطالبة في أكاديمية الرياضة أماني الجزار برصاص شاب عندما رفضت الارتباط به وهذه الحادثة من أحداث القتل ليس للمرة الأولى تقع في جمهورية مصر العربية، فقد سبقت ذلك الحادث بأيام قليلة مقتل الفتاة نيره أشرف وكذلك الفتاة سلمى بهجت اللاتيني تم قتلهم ضحية الارتباط في عشق شباب طائشة، وقد وقعت ضحية ما أخذت الفتاة أماني الجزار ضحية العشق الإجرامي وقد وقعت هذه الحادثة في محافظة المنوفية وتم تداول الخبر التواصل الاجتماعي وقد عبر جمهور التواصل بكلمات وكان منها الى متى تقتل بناتنا بسبب الاهمال في التعليم وبسبب العشق الحرام.

من هي أماني الجزار ويكيبيديا

الطالبة أماني الجزار تبلغ من العمر 19 عاما وهي طالبة بكلية التربية الرياضية وتقيم في قرية طوخ طنبشا الواقعة في بركة السبع وقضية الطالبة أماني الجزار التي راحت ضحية العشق المحرم ليس الأولى من نوعها فقد حصل قبل ذلك ما يشابه تلك القصة، وعندما قررت طالب أماني الجزار عشقها للشاب بطريقه محرمة اقبل الشاب إلى إطلاق النار عليها من فرد خرطوش عندما كانت تسير في الشارع لتسقط أرض.

سبب قتل الطالبة أماني الجزار طالبه المنوفية

كانت الفتاة التي تدعى أماني الجزار يعشقها شاب من الجامعة ومن الجديد بذكر أن الطالبة تدرس في كلية التربية الرياضية في محافظة المنوفية وعندما قررت البعد عن الشاب والبعد عن العشق المحرم قام الشاب بإطلاق أعيرة نارية عليها وهي تسير في الشارع مما أدى إلى إسقاطها أرض غارقة بدمائها وجلست الواقعة في طوخ طنابشه الواقع ببركة السبع، وفرا مرتكب الجريمة وقد تلقى مدير أمن محافظة المنوفية اختار بشأن تلك الحادثة وتولت النيابة العامة المباشرة بالتحقيق بهذه الحادثة.

فيديو اللقطات الأولى لمقتل الطالب أماني الجزار

بعد أن حدثت الواقعة في محافظة المنوفية تلقى مدير الأمن في المحافظة أخطارا بشأن التحقيق في ملابسات هذه الجريمة وتولت النيابة العامة هذه القضية وتم انتشار الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتم تداول مقطع فيديو يرسل اللقطات الأولى لمقتل طالبه المنوفية أماني الجزار البالغة من العمر 19 عاما وهي تسير في الشارع عقب إطلاق النار عليها من خلفها وتم نقل الفتاة إلى مستشفى بركة السبع المركزي ولكنها لغتنا ذهابها إلى المستشفى لتكون ضحية الإجرام من قبل الشاب الجاني.

كان الجاني يراقب أماني الجزار أمام منزلها وعندما استفرد بها أطلق النار عليها بسلاح خرطوش وفر هارب وكما أفادت المصادر الطبية أن الفتاة أماني الجزار أصيبت بطلق ناري في الظهر من مادة إلى وفاتها.