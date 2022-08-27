فيديو لحظة مقتل مصطفى بركة الممثل الكوميدي الليبي، تداولت منصات التواصل الإجتماعي الفترة الاخيرة مقتل مصطفى بركة الممثل الكوميدي، حيث أثار هذا الخبر صاعقة كبيرة وحزن شديد من قبل محبيه وأقاربه، الأمر الذي دعا الى التعرف على سبب مقتل مصطفى بركة، وذلك بعد قيامه بتصوير الإشتباكات العنيفة في طرابلس، وقد وثقت كاميرات التصوير فيديو لحظة مقتل مصطفى بركة الممثل الكوميدي.

من هو مصطفى بركة الممثل الكوميدي

يعد مصطفى بركة من الشخصيات التي لاق على إهتمام كبير جدا في دولة لبنان، كما وشارك في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاقت على صدى الكبير والواسع في الساحة الفنية، وكان أول ظهور له في عالم الفن عام 2014، في سلسلة الهزلية العشوائيون، وقد أصبح اسمه ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن مقتل مصطفى أثر تعرضه الى طلقة طائشة في اشتباكات طرابلس.

سبب مقتل مصطفى بركة الممثل الكوميدي

ضجت منصات التواصل الإجتماعي الفترة الاخيرة في صباح يوم السبت حول خبر مقتل مصطفى بركة، وذلك بعد تعرضه الى طلقة طائشة أثناء تصور اشتباكات الواقعة في طرابلس، مما شكل هذا الخبر صدمة كبيرة في الشارع الليبي، كما وقامت وسائل الإعلام بتوثيق فيديو لحظة مقتل مصطفى بركة، حيث تم نقله الى المشفى ،وتقديمه الى الطبيب الشرعي.

فيديو لحظة مقتل مصطفى بركة

وثقت مصادر الإعلام اللبنانية صباح يوم السبت مقتل مصطفى بركة الليبي الجنية، وذلك أثر تعرضه الى عيار ناري أدى الى قتله على الفور، والجدير بالذكر بأن مصطفى بركة احدى الفنانين الكوميدين الكبار، والذين شاركوا في الكثير من الأعمال الكوميدية الليبية الرائعة، حيث عم الحزن في قلوب محبيه وتم تقديم التعازي والمواساه لأهل الفقيد.

يعتبر مصطفى بركة من الشخصيات المعروفة في الوطن العربي، كما وله الكثير من الأعمال الرائعة التي تشهد له، وفي الساعات الاخيرة تناقل خبر مقتل مصطفى بركة، وتم نشر فيديو لحظة مقتل مصطفى بركة عبر السوشيال ميديا.