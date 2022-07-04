فيديو لقاء ضحى ومكس في مطار الاردن، في مساء يوم الأحد بتاريخ الثالث من شهر يوليو اصبح اسم ضحى التونسية ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد لقاء مشهورة التيك توك ضحى العريبي ومكس الأردني بعد عناء طويل من الانتظار، كما تم تداول فيديو لقاء ضحى ومكس في مطار الاردن، والذي حاز على اعجاب الكثير من المتابعين.

من هي ضحى التونسية

تعتبر ضحى التونسية احدى الشخصيات البارزة والمعروفة وهي إحدى مشاهير التيك توك، وحظيت على شهرة واسعة جدا عبر السوشل ميديا، و ذلك بسبب تقديمها محتوى هادف وبسيط وجذاب، وتخرج ببث مباشر مع كبار المشاهير على التوك توك من كافة أنحاء العالم، وتقدر أرباحها من منصه التيك توك حوالي 30 ألف دولار وفي الآونة الأخيرة تم نشر بعض الصور الخاصة بها وهي بمطار الأردن.

فيديو لقاء ضحى ومكس في مطار الاردن

في مساء يوم الأحد تم نشر فيديو خاص بالناشط مكس وذلك بتوثيق لحظة وصول الناشطة ضحى الى مطار الأرن، كما وتم توثيق فيديو لقاء مكس عبر السوشيال ميديا، كما قام الناشط مكس بإحضار فرقة موسيقية ضخمة، وتم استقبالها بوسط من الفرح والسرور، والرقص، بعد عناء من الوصول، وتم اهدائها باقة ورد يعبر بها عن حبه لها وذلك مع تواجد عدد ضخم من الناس يشاركهم فرحتهم.

موعد زفاف ضحى وميكس في الأردن

قام الناشط مكس قبل ساعات بتوثيق لحظة لقاء ضحى ومكس في مطار الاردن في وسط عارم بالفرح والحب، كما يعد مكس من الشخصيات التي تتمتع بحب الناس له، و يمتلك شهرة كبيرة عبر التيك توك، وبعد وصول ضحى الى مكس في الأردن كثرت العديد من التساؤلات من قبل متابعيه حول موعد زفاف ضحى وكس، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد زفافهم.

زفي الختام نكون قد تعرفنا بشكل مفصل حول فيديو لقاء ضحى ومكس في مطار الاردن والذي تم توثيقه من قبل الناشط مكس بوسط من الفرح والسرور، وكانت اطلاله ضحى جميلة جدا.