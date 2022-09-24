فيديو متحرش الكرادة بدون تشويش كامل تلجرام؟، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، والعديد من المواقع الالكترونية فيديو متحرش الكرادة، في جمهورية العراق، وتعتبر ظاهرة التحرش من الظواهر المنتشرة بكثرة في وطننا العربي في الفترة الماضية، ويحاول العديد من رواد الانترنت في الوقت الحالي العثور على فيديو متحرش الكرادة بدون تشويش كامل تلجرام.

من هو متحرش الكرادة.

بعد انتشار فيديو لقيام شاب بالتحرش بفتاة في الشارع، وبعد التحقيق، تبين ان الشاب يتبع للشرطة العراقية، واسمه الكامل هو رعد قاسم محمد حسان، وهو في الثلاثين من العمر، ويعيش في منطة الكرادة التي حدثت بها حادثة التحرش، وشكل الفيديو المنتشر الغضب الشعبي والجماهيري، ضد ظاهرة التحرش بشكل عام، وطالب الجميع بسرعة وضع قوانين صارمة وحادة ضد المتحرشين، لكي تنتهي هذه الظاهرة من شوارعنا.

فيديو متحرش الكرادة بدون تشويش

تم تداول مقطع فيديو لاحد الشباب وهو يقوم بالتحرش بفتاة عراقية بمنطقة الكرادة، واثار الفيديو غضب الكثيرين من ابناء العراق والوطن العربي بشكل عام، وحالة التحرش هذه ليست الاولى لهذا طالب الجميع السلطات العراقية بسرعة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة عن عادات وتقاليد الشعب العراقي، والشعب العربي، وقام العديد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي بتداول فيديو متحرش الكرادة وعبر عن غضبهم من التحرش.

قصة فيديو متحرش الكرادة

بعد ان انتشر مقطع فيديو لشاب عراقي يبلغ من العمر ثلاثين عاما، وهو يقوم بالتحرش بفتاة، بحركات غير لائفة، ويقوم بالتلفظ بألفاظ غير أخلاقية، ويدعوها للذهاب معه لفعل الرذيلة، وقام أحد الموجودين في مكان الحادث بتصوير افعال الشاب وتوثيقها من خلال فيديو، وقام بنشر الفيديو على جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الفيديو بشكل كبير وسريع على الانترنت، وشاهد الفيديو الملايين من الشعب العراقي، ومن الوطن العربي، وطالب الجميع بسرعة القبض على متحرش الكرادة، وتقديمه للعدالة.

تسريب فيديو متحرش الكرادة كامل

فيديو متحرش الكرادة بدون تشويش كامل تلجرام؟، ان فيديو متحرش الكرادة المنتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اثار غضب الكثيرين من الشعب العراقي والعربي، وجعلو الجميع يطالب بسرعة وضع حد من انتشار ظاهرة التحرش بوطننا العربي.