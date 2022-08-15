فيديو محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي ومدى صحته ،يعتبر من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي وأكثرهم تألقاً وذلك لما يمتلكه من سيرة ذاتية مليئة بالنجاحات والإنجازات على المستوى المحلي والعالمي ،كما أنها لم تكن الحادثة الأولى التي يهاجم بها النجم محمد رمضان ،كذلك ذكرت بعض المصادر الفنية على أنه لا صحة للمقطع وأنه مفبرك من أحد الكليبات الغنائية الخاصة بالفنان.

فيديو محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي

انتشرت الاخبار الاخيرة والتي تفيد نشر فيديو محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي ودعمه لذلك القضية ،وذلك في مساء يوم الأحد الموافق ال14 من شهر أغسطس لعام 2022م فور قيام أحد المعجبين بنشر مقطع من كليب “رايحين نسهر” مدعياً اتهامه بالشذوذ الجنسي ،وسريعاً ما انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي مما قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو على حساباته الشخصية ورداً على من قام بفبركة المقطع بجملة “الله يقرفك يا شيخ.. علشان خلتني أشوف الفيديو ده”.

فيديو محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي ومدى صحته

تداول الكثير من النشطاء ورواد السوشيال ميديا في الايام الماضية مقطع فيديو للنجم محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي وبعد رد الفنان الشريع على عدم صحة الفيديو ومحاولاته العديدة لحدف المقطع لكنه لم ينجح بذلك ،بسبب سرعة انتقال المقطع بين الاشخاص الراغبين في كسب المال والاعجابات بعضهم ببعض وعلى أكثر من حسابات خوفاً من حذفه من شبكة الانترنت.

رد محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي

كما ذكرنا سابقاً عن قيام النجم محمد رمضان بالرد السريع على المقطع الذي نشره أحد المعجبين وقام بالفبركة من مشاهد لكليب “رايحين نسهر” ،وتفاعل الكثير من محبي الفنان معه وتصديقه بعدم صحة الفيديو كذلك احتفل الفنان محمد رمضان في صباح يوم ال15 من شهر أغسطس لعام 2022م بعيد ميلاد ابنته كنز وسط أجواء عائلية رائعة ،بالإضافة الى حزنه الشديد من نشر بعض الفئات من الجمهور لمثل هذه الشائعات.

فيديو محمد رمضان عن الشذوذ الجنسي ومدى صحته كما أن الفنان يقوم حالياً بتصوير فيلم “زيرو” مما يزيد من رصيده الغنائي والفني في الساحة العربية ،بالإضافة الى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها النجم في كثير من بلاد العالم.