فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي كامل قبل الحذف، تداول نشطاء منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة فيديو فضيحة محمد رمضان مع الشاذ الجنسي فيديو غير أخلاقي حيث تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، مع هذا الفيديو وتم شن حملة شرسة لإلغاء متابعة محمد رمضان، بعد فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي، وبعد ساعات قليلة من تنزيله تم إزالة الفيديو من مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن يوجد الكثير يتحفظ بتخزين الفيديو.

فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي

انشتر فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي في الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي شكل جدل واسع وعارم في الساحة المصرية، حيث احتوى الفيديو على العديد من المشاهد غير أخلاقية ومنافية لعاداتنا وتقاليدنا، كما بحث الكثير عن صحة فيديو فضيحة محمد رمضان مع رجل ايطالي شاذ، والجدير بالإشارة، أنها ليست المرة الأولى لفضيحة الفنان محمد رمضان، فله الكثير من المواضع التي تنافي عاداتنا، حيث نفى الفنان محمد رمضان هذا الشخص الظاهر في الفيديو.

رد محمد رمضان حول فيديو الشذوذ الجنسي

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم كبير جدا من قبل متابعيه ومحبيه بعد أن عن تعاقده لعمل فني جديد من الفنان الشاذ مشيل مروني الايطالي، وقد اتهمه الكثير بالمثلية، واتهموه بمشاركة معه فيدو شذوذ جنسي، حيث رد محمد رمضان على كل ما تم إشاعته وكل ما تم تداوله من فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي مشيل ماروني الايطالي، وقال:

“مش كل الشائعات بطلع أرد عليها لكن انتصارا لبلدي ولجيش بلدي ولجمهوري كان لازم أرد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة”. .وأضاف رمضان لمروجي الشائعة: “الله يقرفك ياشيح علشان خلتنى أشوف الفيديو ده”.

فيديو فضيحة محمد رمضان مع الشاذ الجنسي

انتشر فيديو فاضح لشاب يشبه محمد رمضان فاضح جدا، مع شاب شاذ الجنسي بمارس الاباحية وقد شكل الفيديو غضب عارم في صفوف متابعيه، حيث قام الكثير بإلغاء متابعته واحتقاره، وبعد ساعات من تنزيل الفيديو، نشر محمد رمضان بيان له ينفي فيه كل هذه الشائعات بالفيديو.

انتشر فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي كالنار في الهشيم والذي شكل جدل واسع وكبير في صفوف متابعة ، فمنهم من نفى هذا الفيديو ومنهم من أيده، حيث عرض فيديو محمد رمضان مع الشاذ الجنسي وقد نفى محمد رمضان هذا الفيديو وقال انه عاري عن الصحة.