شاهد فيديو مروع ل تمساح ضخم يسحب جثة رجل في بحيرة بالمكسيك ،يعتبر من أهم المواضيع والاخبار المتداولة على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب والذي يوضح بعض اللقطات التي تفيد تهجم تمساح بحجم ضخم على جثة والسحب بها داخل المياه في بحيرة لاغونا كاربينتيرو التابعة الى مدينة تامبيكو تاماوليباس المكسيكية ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة على التفاصيل.

تمساح ضخم يسحب جثة رجل في بحيرة بالمكسيك

وثق أحد النشطاء ورواد السوشيال ميديا في الاوقات الأخيرة بشكل متزايد لفيديو ومقطع يوضح تمساح يسحب جثة لرجل في دولة المكسيك ويسحبه داخل المياه الراكدة ، كما أظهر الفيديو أنه قد تم تصويره من قبل أحد الصحفين والذي قام بالصراخ والصدمة الشديدة أثناء رؤيته للمشهد ويتبع مصور الفيديو الى أنه أسباني الأصل وذلك بالنسبة الى اللغة الذي يصرخ بها.

شاهد فيديو مروع ل تمساح ضخم يسحب جثة رجل في بحيرة بالمكسيك

يبحث الكثير من المستخدمين وجمهور التواصل الاجتماعي عن المقطع الذي تم نشره مؤخراً والذي يفيد بتهجم تمساح ضخم على رجل في بحيرة تابعة لدولة المكسيك ،ليشهد المقطع تفاعل كبير وصدمة من المشاهدين ويتم تداوله على كثير من البرامج الإلكترونية وموجة الذعر الذي أثرت في نفوس الشعب المكسيكي ،ويظهر التمساح بالسباحة ببطء والرجل يظهر دون ملابس أثناء هجوم التمساح عليه.

فيديو مروع ل تمساح ضخم يسحب جثة رجل

كما ذكرنا سابقاً عن الذعر الشديد الذي أصاب الجمهور المكسيكي ومتابعي السوشيال ميديا بعد مشاهدتهم الى المقطع الذي يوضح تمساح يقوم بالتهجم على رجل وسحبه داخل بحيرة لاغونا ديل كاربينتيرو ،والذي أظهر الفيديو لفقدان الذراع الأيسر والقدم بشكل كامل والحديث من قبل وسائل الإعلام الأوروبية والأسبانية التي تحدثت عن الواقعة بشكل تفصيلي ونشره للفيديو.

شاهد فيديو مروع ل تمساح ضخم يسحب جثة رجل في بحيرة بالمكسيك كما لم يتم التعرف على هوية الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو ،بالإضافة الى التفاعل وردود فعل الجمهور والنشطاء على المقطع الذي تم تصويره من قبل شخص أسباني.