فيديو مستهجن.. طلاب يدهسون الكتب الدراسية

تداول مقطع فيديو وهو يتناثر الكتب المدرسية بعد انتهاء الامتحانات ويمررها تحت عجلات السيارات. انتقاد ورفض واسع النطاق.

“اتجاه” جديد في مواقع التواصل الاجتماعي صدم الكتب والصحف المتناثرة في الشارع! pic.twitter.com/XqIGHyIBnL

– طرق المملكة (KSA_Road) 29 يونيو 2022

وانتشر المقطع وسط استياء من المغردين، حيث قالت إحدى التغريدات “الكتب من المفترض أن تكون رخيصة، فيعرف الطالب قيمة الكتاب المجاني الذي يحصل عليه بسهولة”.

تدوير الأوراق

كما أشار بعضهم إلى عدم الإحساس بالقيمة بقولها “لم يعرفوا قيمة العلم والمال والجهد والجهد الضائع والمال الضائع، فماذا لو كان اسم الله فيه وماذا تفعل هذه التصرفات يعني تأملوا من الطلاب الذين أكملوا لتوهم سنة كاملة من التعليم ! يجب اتخاذ القرارات لإنهاء هذه السلوكيات وكذلك معالجة أسبابها “.

بينما لفت بعض المراقبين الانتباه إلى أهمية إعادة تدوير الأوراق، قائلين “الأوراق يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها، ويجب وضع تأمين للطالب بقيمة 100 ريال حتى إعادة الكتب، ونحن لا نقبل هذه الهمجية في بلادنا”.

نداءات العقوبة

واقترحت بعض التعليقات مراقبة من يفعل ذلك ومعاقبتهم بإعادة السنة الدراسية دون إعطائهم كتبًا. وطالبت التعليقات بمعاقبة من فعل ذلك “إن شاء الله، ستؤدبهم الحكومة. ويسمح لهم بتنظيف المساجد والشوارع طوال فترة العطلة “.

يذكر أن بعض الطلاب اعتادوا تقطيع كتبهم المدرسية في الأيام الأخيرة من الامتحان كنوع من التعبير عن السعادة في نهاية العام الدراسي.