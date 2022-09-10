فيديو مضاربة في مقهى سمول كابتشينو، انتشر فيديو عبر المواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي داخل مقهى سمول كابتشينو وظهر في الفيديو مضاربه بين الزائرين وتم انتشار هذا الفيديو خلال الساعات الأخيرة ،ومازال رواد موقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن سبب المضاربة التي ظهرت في الفيديو.

فيديو مضاربه في مقهى سمول كابتشينو

انتشر مقطع فيديو يوم الجمعة الماضي داخل مقهى سمول كابتشينو يرصد الفيديو مضاربه بين الزائرين، وتم انتشار مقطع الفيديو صوره واسع الساعات الأخيرة وحصل على عدد كبير من المشاهدات، وقد اثار المقطع سخط الكثير وتباينه حدود الأفعال من المؤيدين والمعارضين، وقال البعض ممن تواجدوا في هذه الحادثة، إنها أمور طبيعية تحدث في أغلبية التجمعات ،وخاصة عند افتتاح المشروعات الجديدة ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.

مضاربه في مقهى مول كابتشينو

بث أحد المتواجدين في حفل افتتاح مقهى سمول كابتشينو في المملكة العربية السعودية فيديو مباشر يوثق مضاربه بين الزائرين المقبولين على المقهى ،وقد انتشر هذا المقطع بصوره واسعه وحصل على عدد كبير من المشاهدات وتم انتشارها وحسابات مهنية في شؤون الجماهير حول مضاربه داخل مقهى سمول كابتشينو وطالب بعض المتواجدين بإغلاق المقهى، لأنه سوف يكون محل جدال في الأيام المقبلة ، ومن الجدير بالذكر ان هناك فيها دافعت عن المضاربة داخل المقهى سور كابتشينو يؤكدونا ان مثل هذه الأمور تحدث دوما في المقاهي والكافيهات ومن المعروف أن صاحب مقهى سمور كابتشينو مشهور ومعروف.

هل تم إغلاق كوفي سمول كابتشينو

لقد أكدت صفحة أسبوع الكابتشينو عبري منصة تويتر اليوم وتم إغلاق الكفي حين استقرار الأوضاع وهذا ما اثار الفوضى بين العديد من الزائرين، وقال صاحب الحساب المزعوم وهو صاحب المقهى أن كل من زار الكف يشرفني ونورني من داخل السعودية وخارجها بسبب التجمهر الكبير وتم تدخل الأمن والشرطة وإغلاق المول بالكامل حرصا على سلامة الجميع.

وفي الأواني الأخيرة عرض صاحب الكفي سمول كابتشينو الزواج من هند القحطاني ويعتبر سمول كابتشينو هو مشهور عبر سناب شات واكد سمول كابتشينو على هذه أنه مجرد إشاعات ولا توجد حقيقة حول تلك الأمر.