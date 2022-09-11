فيديو مقتل ريكا كارينا rika karina، تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في الأوقات الأخيرة فيديو مقتل ريكا كارينا، واصبح هذا الفيديو واحد من اشهر القصص المنتشرة على منصات التواصل الذي وضح حقيقة مقتل ريكا كارينا، وهذه الفتاة الذي قتلت بطريقة وحشية من قبل زميلها في العمل، ولهذا السبب اهتم البعض في مشاهدة فيديو مقتل ريكا كارينا rika karina.

ريكا كارينا ويكيبيديا

ريكا كارينا هي واحدة من الشخصيات الاندونيسية الذي تداولت سيرتها في الأوقات الأخيرة، كونها تعد من اجمل الفتيات ولكن هذا لا يعد مبرراً لقتلها، وكانت هذه الجريمة البشعة لقتل فتاة صغيرة بالعمر، وريكا تحمل الجنسية الإندونيسية كونها من مواليد دولة إندونيسيا، بالإضافة الى انها تبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً وعملت في مجالها لتوصيل طلبات الدليفين على الدراجة النارية، وعملت على تحقيق شهرة واسعة بهذا المجال، ولكن تم قتلها من قبل شريكها في العمل .

قصة مقتل ريكا كارينا

قصة ريكا كارينا هي واحدة من ابرز القصص الحزينة الذي تمت تصنيفها الى القصص المأـساوية الذي لا يهتم العديد في سماعها، ولكنها ليس من القصص الخيالية كما يقول البعض، كونه اصبح قتلها بسبب حجج وهمية ولا يصدقها العقول الراقية وأصحاب المصالح الدنياوية، ويكون من اكبر الدلائل على هذه القصة هو قتلها من قبل شريكها في العمل بطريقة وحشية وبشعة.

فيديو مقتل rika karina

بعد سماع قصة مقتل ريكا كارينا اصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاهدة هذا الفيديو، بالرغم انه من الفيديوهات القصص المأساوية الذي لا يرغب البعض في معرفتها، ولمشاهدة الفيديو يكون كالاتي:

قصة ريكا كارينا هي واحدة من ابرز القصص المأساوية الذي ستكتب في التاريخ، كونها تعرضت كارينا للقتل بطريقة بشعة من قب شريكها في العمل، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يهتمون في مشاهدة فيديو مقتل ريكا كارينا rika karina.