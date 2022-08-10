فيديو مقتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام، ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير حول مقتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام على يد القاتل إسلام محمد والذي يبلغ من العمر 22 عام، في محافظة الزقازيق، حيث باشرت الأجهزة الأمنية المصرية بإعتقال قاتل سلمى الشوادفي، مما نشر رواد السوشيال ميديا فيديو مقتل سلمى الشوادفي والذي أدى الى غضب عارم جدا في الشارع المصري.

فيديو مقتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام

تناقلت الكثير من وسائل الإعلام والصحف والوكالات فيديو مقتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام على يد شاب في محافظة الزقازيق بعد قيامه بطعنها عدة طعنات في مختلف جسدها الى الى وفاتها على الفور، حيث يحتوي الفيديو على مشاهد صعبة للغاية أدت الى قلق الكثير من الناس، وطالب رواد منصات التواصل الإجتماعي القصاص من قاتل سلمى الشوادفي باسرع وقت:

من هي سلمى بهجت الشوادفي

سلمى بهجت الشوادفي شخصية مصرية الجنية تبلغ من العمر عشرين عام وهي من مواليد 2022، تعيش في محافظة الزقازيق، حيث أنها طالبة التحق في كلية الإعلام بجامعة الشروق، وتعمل على موقع الالكتروني في شركة، وعن ديانتها فإنها تحمل الديانة الاسلامية، وهي فتاة غير متزوجة، في الساعات الاخيرة أصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن مقتلها على ياد شاب يدعى إسلام محمد، بعد طعنها ستة عشر طعنة في مختلف أنحاء جسدها.

سبب مقتل سلمى بهجت الشوادفي

في واقعة مأساوية مشابهة لقضية الطالبة نيرة أشرف قبل أيام، قام شاب مصري الجنسية في العشرينات من عمره يدرس في كلية الإعلام في الزقازيق بطعن الطالبة سلمى بهجت الشوادفي عدة طعنات مما ادى الى مقتلها، حيث قامت الشرطة بتطويق المكان وإلقاء القبض عليه، مما تساءل الكثير حول سبب مقتل سلمى بهجت الشوادفي، وكتب القاتل على حسابه على انستجرام صباح الثلاثاء:

“اضحكي دلوقتي وافرحي إنك طلعتي الثانية على الدفعة وامتياز مع مرتبة الشرف وبالرغم إني كنت مسئول عن كل درجات العملي على مدار سنة ثالثة ورابعة بس تمام أتي أمر الله فلا تستعجلوه وأقسم إن نهايتك ويومك قرب”.

مما قام النائب العام بفتح تحقيق كامل بمقتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام، كما وانتشر فيديو مقتل سلمى الشوادفي ، عبر وسائل الإعلام ليثبت مقتل الطالبة سلمى.

انتشر فيديو مقتل سلمىالشوادفي في مساء يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس على يد الشاب إسلام محمد حيث أدى فيديو مقتل الطالبة سلمة الى قلق الكثير من الناس، لأنه يعد مشابه لفيديو مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد حبيبها مما الدعى الأمر لفتح تحقيق حول قضية قتل سلمى الشوادفي طالبة الإعلام