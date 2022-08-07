فيديو من داخل مدرسة تعليم القيادة النسائية بسراة عبيدة

نشرت المديرية العامة للمرور مقطع فيديو يظهر الجهود الجارية داخل مدرسة تعليم القيادة بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير.

يتواصل العمل على تطوير مدارس تعليم القيادة في جميع مناطق المملكة لقطات من مدرسة تعليم القيادة بمنطقة عسير (محافظة سراة عبيدة).

أتمنى لك وقتًا آمنًا

# المرور_السعودي pic.twitter.com/K9b2E7PUeZ

– المرور السعودي (eMoroor) 7 أغسطس 2022

جهود مدرسة القيادة

تواصل الجهات المختصة بالإدارة العامة للمرور جهودها لتطوير مدارس تعليم القيادة في جميع مناطق المملكة، وأظهر مقطع الفيديو العمل المكثف في مدرسة القيادة بمحافظة سراة عبيدة، لتدريب المواطنين على القيادة والتوقف في المواقف. . وإدخال مكونات السيارة.

حجز موعد لمدرسة لتعليم قيادة السيارات

وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت في وقت سابق عن طريقة حجز موعد لمدرسة تعليم القيادة عبر منصة أبشر، عبر عدة خطوات.

وقال ترافيك في منشور “لتسهيل الأمر على أولئك الذين يرغبون في حجز دروس في القيادة، تتيح لك منصة أبشر إكمال الحجوزات المدرسية إلكترونيًا بخطوات سريعة وسهلة”.

وأشار إلى أن الخطوات تشمل

1- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اضغط على أيقونة المواعدة.

3- اختر حركة المرور.

4- انقر فوق الذهاب إلى المواعيد.

5- اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.