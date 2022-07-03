فيديو موني ان ذا بانك 2022 money in the bank، يعد فيديو موني ان ذا بانك من الفيديوهات المشهورة والبارزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعد من أشهر العروض والنزالات القوية، في تاريخ المصارعة الحرة، والتي تدور خول القدرة على الوصول الى حقيبة المال، مما شهدت اقبال كبير جدا من قبل العديد من المتابعين للتعرف على النتائج.

عرض 2022 money in the bank

يعد عرض money in the bank من العروض الضخمة جدا في أمريكيا، والتي يشارك فيها كل المصارعين، وتعتبر من أشهر العروض التي تقدم الكثير من النزلات القوية والضخمة، ولها شعبيه في كافة أنحاء العالم، وتعتمد موني ان ذا بانك على القتال بين المصارعين بشكل شرس ومنافس من اجل الوصول الة حقيبة المال، مما يحصل الفائز على من يجدها الفوز باللقب.

فيديو موني ان ذا بانك 2022

شهد عرض موني ان ذا بانك 2022 العديد من المفاجئات الضخمة والأحداث الغير متوقعة في تاريخ المصارعة الحرة وهي الحصول على الحقيبة، كما تم عرض فيديو موني ان ذا بانك بعد تمكن ثيري بفوز بحقيبة money in the bank، وذلك بعد مشاركة ثيري في المعركة التي لم تسعد النجوم السبعة الذين تنافسوا على الحقيبة الثمينة. لإنهاء عهد العملاق أوموس في المعركة ، قرر عدد من النجوم تشكيل تحالف للإطاحة به، ولكن تمكن المصارع ثيري من الوصول الى الحقيبة والفوز باللقب.

نتائج عرض موني ان ذا بانك

شهد موسم عرض money in the bank لعا 2022، نجاح باهر جدا مختلف عن باقي المواسم الثاني، وذلك لما يحمله من اثارة ، ومنافسات شرسة بين اللاعبين المصارعين، وبعض النزلات المثيرة والجذابة ، كما بدأ يبح عشاق المصارعة حول نتائج عرض موني ان ذا بانك 2022

لقب روا للسيدات بيانكا ضد كارميلا فور بيانكا

سلالام على الحقيبة موني بانك للسيدات فوز ليف مورجان

سلالم حقيبة موني ان ذا بانك فوز ثيوري

لقب بطولة الولايات المتحدة ثيري

في الساعات الأخيرة انتهى فيديو موني ان ذا بانك والذي كان يحمل العديد من المفاجئات المثيرة والجذابة، وذلك بعد دخول المصارع والفوز بالحقيبة، وقد فاز money in the bank للرجال.