فيديو نادر لموسم الحج قبل 58 عاماً

أظهر حساب لنوادر من التاريخ، مقطع فيديو عالي الدقة من موسم الحج قبل 58 عامًا تقريبًا.

فيديو عالي الدقة لموسم الحج عام 1385 هـ – 1965 م. منذ حوالي 58 سنة … الفيديو جميل جدا ويظهر الكثير من المعالم والمعلومات الموضحة … pic.twitter.com/GGeg3XYHaa

– حكايات من التاريخ (@ Ksa9ss) 13 يوليو 2022

مناسك الحج عام 1965

وأظهر مقطع الفيديو العديد من المعالم والمعلومات الإيضاحية لمحافظة جدة وطريق مكة-جدة القديم ومكة المكرمة وجبل النور وطريق عرفات وجبل الرحمة ومزدلفة.

ضيوف الرحمن على المدينة المنورة

وفي سياق متصل، بدأ الحجاج بالتوجه إلى المدينة المنورة بعد أن باركهم الله، لإتمام مناسك الحج لهذا العام، وسط إجراءات تنظيمية صارمة بمشاركة جميع جهات الحج، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية.

تشمل إجراءات تنظيم ونقل الحجاج العديد من جوانب السلامة والصحة والتنظيم، بالإضافة إلى معايير إدارة الحشود. لقيت إجراءات المملكة فيما يتعلق بإدارة موسم الحج الحالي ثناءً واسعاً من ضيوف الله، الذين قدروا جهود المملكة. .