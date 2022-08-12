فيديو نجلاء عبدالعزيز في ميكونوس يثير الجدل

تعود الإعلامية الشهيرة نجلاء عبد العزيز مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام، لكن هذه المرة من خلال مقطع فيديو من جزيرة ميكونوس اليونانية.

تداول مستخدمو تويتر مقطع فيديو لنجلاء عبد العزيز، ترقص فيه على أنغام أغنية أوروبية، وترتدي تنورة قصيرة للغاية.

فيديو نجلاء عبد العزيز يثير الجدل

تباينت ردود الفعل بين مستخدمي تويتر، لكن معظم التعليقات كانت ضد ما فعلته، وطالبت في نفس الوقت بإلغاء متابعتها وعدم نشر أخبار عنها على تويتر أو أي شبكة اجتماعية حتى لا تساعد في زيادة الانتشار. من مقاطعه وشهرته.

من ناحية أخرى، رأى بعض المغردين أن نجلاء لها أسلوبها الخاص في اللباس وتتمتع بإطلالة بسيطة ومميزة ومحببة لها، ورفضوا الانتقادات التي وجهها مشجعو الفريق الأول.

معلومات عن جزيرة ميكونوس

يُذكر أن ميكونوس هي جزيرة يونانية وبلدية وأيضًا اسم أكبر مدينة داخل الجزيرة، وهذه المدينة هي مركز البلدية.

تقع الجزيرة داخل بحر إيجه اليوناني، في جنوب وسط اليونان وهي جزء من أرخبيل سيكلاديز، التابع إدارياً لمقاطعة سيكلاديز، وهي جزء من المنطقة الإدارية لجنوب بحر إيجة.

تعتمد الجزيرة على السياحة، وتعتبر من أشهر الجزر في العالم للسياح، ومن أهم مميزات الجزيرة هي Little Venice وهي من أحياء المدينة التي تُبنى فيها المنازل بشكل مباشر. فوق البحر.

كما تشتهر بطواحين الهواء أو (كاتو ميلي) وهي سبع طواحين هوائية كانت تستخدم لطحن الحبوب، بنيت في القرن السادس عشر وتعتبر رمزا للجزيرة، فضلا عن مبنى البلدية (الثمرخون) الذي كان عليه. بني عام 1780 م على الطراز الكلاسيكي الجديد.

تحتوي الجزيرة أيضًا على كنيسة بارابورتياني، وتسمى أيضًا كاسترو، وهي عبارة عن خمس كنائس تم بناؤها معًا داخل التحصينات البيزنطية وأبراج القرون الوسطى، وتعتبر أحد رموز العمارة اليونانية في العصور الوسطى.

اعتدنا على تضمين المتحف الأثري في ميكونوس، الذي تم بناؤه عام 1900 م. جيم في منطقة ميناء المدينة وتحتوي على مجموعة رائعة من الفخار والخزف من جزر سيكلاديز.