فيديو نزاز باهبري يسئ للسعوديات، ظهر هاشتاق إلى نزار باهبري وهو يسيء إلى الفتيات السعوديات عبر منصة تويتر في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث مئات الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن هاشتاق نزار باهبري وهو يسيء إلى السعوديات، وقد نشرت بعض التغريدات التي وصل عددها إلى 3000 تغريدة حتى الآن وكافة التغريدات توبخ ما قاله الطبيب على هذه الخطوات التي نشرها نزار باهبري.

تفاصيل قصة هاشتاق نزار باهبري

انتشرت بعد التغريدات من نزار باهبري وهو يسيء إلى السعوديات وقال الدكتور نزار البهيبري حول الأعراض المصاحبة للممارسين المثليين المثليين والناس مرتبكون بما تعرفه أنه يحذرهم ويحسمه على ممارسة الشذوذ بطريقه صحية، وكان الطبيب قد صرح عبر قناة روتانا السعودية أن 92 % من النساء في السعودية يشاهدنا أفلام اباحيه، وهذا اتهام خطير وكلماتها تخرج من عاقل.

فيديو نزاز باهبري يسئ للسعوديات

أكدت مستشاره الأمراض الباطنية والمعدنية عبر حسابها تويتر في المملكة العربية السعودية حول تعليق الدكتور نزار باهبري حيث قالت لا أستطيع تقديمه لبناتي في الأرض القديمة ويصعب الوصول إليه الآن أصبح سهلا من بين 92 % هذا لا يعني أن المجتمع كله هو شريحة تتبع حساباتي.

تغريدة الدكتور نزار بهبري على تويتر

غرد الدكتور السعودي نزار بهبري عبر منصه تويتر حول اتهامه الى الفتيات السعوديات قائلا:

#نزار_باهبري_يسيء_للسعوديات كلاً يرى الناس بطبع عينه، الإسقاط على بنات الوطن، نأمل ان لا يمر دون محاسبة. عمل استبيان خايس خادش للحياء وخارج عن الآداب العامة وشارك فيه من هب ودب رجال نساء من جنسيات مختلفة،ومع ذلك نشر جازما (كاذبا)بأن المشاركين سعوديات.

من هو نزار باهبري ويكيبيديا

نزار باهبري هو دكتور قد نشر في الأوقات الأخيرة عبر منصة تويتر بالإساءة إلى السعوديات واحول الشذوذ الجنسي، وهو يحمل الجنسية السعودية وبلد الإقامة هي المملكة العربية السعودية ولد في 9 سبتمبر لعام 1971 ويبلغ من العمر 51 عاما وقد تولى مدير الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية.

الطبيب السعودي نزار باهبري قال كلا يرى الناس بطب عينه والاحداث التي يقع على بنات الوطن نعمل ان لا يمر دون محاسبه وكل ما تتم ممارسته هو خارج عن الأدب وخارج للحياة.