فيديو وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع وصور حصرية الان

فيديو وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع وصور حصرية الآن ،الفنان القدير جورج الراسي الذي جاء خبر وفاته عندما تعرض لحادث سير في الطريق المؤدية إلى المصنع بالقرب من الأمن العام، فلقد انتشر خبر وفاته على الفور بعد تعرضه لحادث السير أدى إلى كسور في جسمه ومن ثم وفاته على الفور وتم نقل فتاة من مكان الحادث على ما يبدو كانت ترافق الفنان جورج.

تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير

تعرض الفنان جورج الراسي إلى حادث مروة في الطريق المؤدي إلى المصنع بالقرب من الأمن العام وقد توجهت قوات الدفاع المدني إلى مكان الهاتف الدفاع المدني عن وفاة الفنان جورج الراسي على الفور بعد تعرضه إلى كسور في جسمه، وانتشرت الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادث السير وكذلك صورا حصرية من مكان الحادث.

فيديو لحظة وفاة الفنان جورج الراسي

نعرض الفنان جورج الراسي إلى حادث مروع في طريق المصنع وتم تناقل صور حصرية من مكان الحادث، حيث توفى الفنان اللبناني اليوم السبت من خلال الحادثة التي تعرض له بالقرب من الأمن العام، وتم تناقل التعازي والمواساة عبر المنصات التواصل الاجتماعي من قبل متابعي ومحبي الفنان اللبناني المشهور جورج راس.

وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع وصور حصرية الآن

ونتج عن الحادث وفاة الفنان جورج الراسي وكذلك وفاة الشابة التي كانت ترافقه كما أفاد شهود عيان أن الحادثة التي وقعت بالقرب من الأمن العام كان حادثا ضخما وكان الفنان جورج الراسي يقود السيارة وتم فقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها ووفاة من فيها، وتقدم لجان الفنانين في الدول العربية ولبنان التعازي والمواساة بوفاة حبيبهم الفنان جورج الراسي على إثر تعرضه لحادث سير مروة أدى إلى فقدان حياته هو ومن كان يرافقه في السيارة عندما فقد السيطرة عليها بطريق الأمن العام بالقرب من المصنع.

تعرض الفنان البناني القدير إلى حادث سير في طريق المؤدية إلى الأمن العام، حيث نتج عن الحادث وفاة الفنان القدير جرج الراسي وكذلك وفاة الفتاة التي كانت ترافقه في السيارة وتم فقدان السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها.