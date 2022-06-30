فيديو يوثق ظهور خفاش الفاكهة في البكيرية نهارًا

وثق فيديو متداول ظهور خفاش فواكه نهارا في البكيرية.

خفافيش الفاكهة … يبدو أنها طُردت من مكان ما … تتكاثر بسرعة وهي ضارة جدًا بالمحاصيل الزراعية … وتكاثرها يرجع إلى انتشار أشجار التين والعنب وأنواع أخرى من الفاكهة، و يضرون الرطب عند نقرهم، فيظن الناس أنه بسبب الطيور والطيور. حميد الدوسري. pic.twitter.com/yQhxIgsnkp

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 30 يونيو 2022

قال خبير المناخ الأستاذ الدكتور عبد الله المسند إنه رأى لأول مرة ظهور الخفافيش الكبيرة وأثناء النهار في البكيرية. وأضاف في مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر “من رآهم في أي مكان يعرفنا ؛ هذا هو حجم الحمام.

تكاثر خفافيش الفاكهة

ونقل عن الباحث حميد الدوسري قوله قال “خفافيش الفاكهة … تبدو وكأنها طردت من مكان ما … فهي تتكاثر بسرعة وتضر بشدة بالمحاصيل الزراعية.”

وأوضح الوسري أن انتشارها يعود إلى توسع مزارع التين والعنب وأنواع أخرى من الفاكهة.

القلق من انتشار المرض

وأثار المقطع تفاعلًا على تويتر، وسط تساؤلات حول سلامة المحاصيل في المنطقة في حال احتكاك الخفافيش بها إلى هذا الحد، خاصة بعد أن ارتبطت في الذهن بانتشار فيروس كورونا في المنطقة.

سوابق مع الخفافيش

والجدير بالذكر أن الخفافيش أصابت الرعب من قبل عندما ظهرت بأعداد كبيرة وبأعداد كبيرة، وحلقت عالياً فوق مستشفى الملك فهد بجيزان. في مارس 2022، اعتنت به قوات الشرطة بالمبيدات والأدوات اللازمة حتى اختفائه.

في جدة؛ رصد أشخاص في آب 2022، خلال فترة فرض حظر التجوال بسبب كورونا ؛ زيادة عدد الخفافيش وحرية حركتها بين الأشجار الكبيرة.