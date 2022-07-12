فيريرا يتحدث عن فوز الزمالك على المقاولون ويشيد بالشباب

علق المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا على فوز فريقه على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.

وأكد فيريرا أن الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب لم يسير على ما يرام.

وأوضح “الزمالك استحق الفوز بالمباراة لمدة 90 دقيقة كاملة، وكان من الممكن أن تقلب ركلة الجزاء الممنوحة للمقاولون العرب نهاية الشوط الأول مجرى المباراة، لكن محمد عوض تفوق وتصدى لها ببراعة. “

وتابع “الزمالك أهدر الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة رصيده بهدفه، موضحا أن الفريق أمامهم 10 مباريات، باستثناء نهائي الكأس، وسيحتاج الزمالك لبذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة. . “

وأضاف “الفريق يعاني في بعض الأحيان من الغياب إما بسبب الإيقاف أو الإصابة، وأكد أن الزمالك غاب عن العديد من اللاعبين في منطقة الوسط في الفترة الماضية”.

وأراد فريرا أيضا أن يهنئ حسام عبد المجيد مدافع الفريق بتسجيله هدف الفوز، موضحا أن نفس اللاعب تسبب في ركلة الجزاء الممنوحة للزمالك، لكن محمد عوض أنقذ الفريق وأنقذه.

وانتقد مدرب فريق الزمالك حالة الملعب باستاد القاهرة، مؤكدا أن “العشب” الجيد للملعب يساعد اللاعبين على تقديم كرة قدم جيدة، وطالب بضرورة التعجيل بصيانة الملعب.

وأشار فيريرا إلى أن الزمالك حاليًا هو بطل الدوري، لكن بعض اللاعبين ينسون ذلك، ويجب أن تستند تصرفات اللاعبين وأداءهم إلى حقيقة أنهم الأبطال.

وسلط المدرب الضوء على صعوبة مباراة غزل المحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الزمالك سيسعى للسيطرة على المباراة والتسجيل لتحقيق النصر، مضيفا أنه من المهم عدم استقبال أهداف من فريقه.

وختم “التوازن بين الدفاع والهجوم مطلوب، لأن الدفاع الجيد فن، والهجوم الجيد فن، وأوضح أن أي فريق يريد الفوز يجب ألا يتنازل عن الأهداف”.