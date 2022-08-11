فيريرا يجهز مفاجأة في قائمة الزمالك الأفريقية.. تعرف عليها

يستعد المدرب البرتغالي فيريرا لمفاجأة قائمة الزمالك الإفريقية التي سترسل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع المقبل.

يعتزم المدرب البرتغالي ضم لاعب الوسط الصاعد محمد خدري إلى تشكيلة الزمالك الإفريقية في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بعد المستوى الرائع للاعب في الفترة الماضية.

نال الخضري ثقة وإعجاب البرتغالي فيريرا، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة به في قائمة مباراة الإزالة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومنحه فرصة المشاركة كبديل في الشوط الثاني وقدم أداءً رائعًا أمامه. فريق الفيومي.

تألق محمد خضري مع الزمالك دفع فيريرا إلى التفكير بجدية في دخول قائمة المنتخب الأفريقي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وسبق أن حسم فيريرا تسجيل محمد نديم، وعطية، ومحمد طارق، وحسام عبد المجيد، وسيد نيمار، ويوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر على القائمة الأفريقية.

يبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي حيث سيواجه المنتخب التشادي في سبتمبر المقبل.