فيريرا يحسم مصير ثلاثي الزمالك.. بينهم رحيل حازم إمام

وأوضح الصحفي محمد شبانة، أن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قرر مصير ثلاثي الفريق، خلال التكليفات الصيف المقبل.

وأشار محمد شبانة، في تصريحات متلفزة عبر برنامج Box to Box الذي بثته قناة ETC الفضائية، إلى أن فريرا طلب رحيل الثنائي يوسف إبراهيم أوباما وحازم إمام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أن فريرا طلب من التونسي حمزة المثلوثي، لاعب في الفريق الأول بالنادي، البقاء وعدم مغادرة الفريق بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة، حتى في حال التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى لإجراء تعديل كامل على مستوى عروض الموسم الجديد بسبب رحيل العديد من النجوم وتعويض النقص في العديد من المراكز.