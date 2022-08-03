فيريرا يحسم مصير مدافع الزمالك في الموسم الجديد

قرر جوزيفالدو فيريرا، المدرب البرتغالي لفريق الزمالك لكرة القدم، موقفه النهائي بشأن رحيل الدولي محمد عبد الغني، مدافع القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحافة، صباح اليوم الأربعاء، أن فيريرا أبلغ إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضه القاطع لرحيل اللاعب الصيف المقبل، بسبب حاجة الخواجة لجهوده الفنية مع المجموعة البيضاء في المجموعة الجديدة. الموسم.

وأشار إلى أن فيريرا رفض فكرة قيام اللاعب بصفقات متبادلة خلال الموسم المقبل، مبرزا حاجته الكبيرة للاعب في المرحلة المقبلة مع الزمالك بعد ظهوره على مستوى متميز في اللقاءات السابقة بالدوري المصري.

الزمالك يبرم ثلاث اتفاقيات مدوية

تمكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك الكروي من التوصل إلى اتفاق لحل ثلاث صفقات رفيعة المستوى أولها اللاعب المغربي مهدي مبارك نجم نادي الفتح والرغبة. لعب الأخير دورًا رئيسيًا في تسوية الصفقة بعد تلقيه عروض من الدوريين السعودي والإماراتي.

الزمالك يقترب من الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحمن مجدي، الجناح الإسماعيلي، في السوق الصيفي الحالي، كما يهدف مسئولو النادي الأبيض إلى ضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز.

وبحسب تقارير صحفية، أبدى السعيد موافقته المبدئية على الالتحاق بصفوف نادي الزمالك الصيف المقبل بسبب رغبته الشديدة في التواجد مع نادٍ له قاعدة جماهيرية قبل إعلان اعتزاله.