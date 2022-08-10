فيريرا يستقر على أول الراحلين من الزمالك نهاية الموسم

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، أن يترك أول لاعبي الفارس الأبيض جدران ميت عقبة خلال التعاقدات الصيف المقبل.

أبلغ جوزيفالدو فيريرا مديري الزمالك أن خدمات عمر السعيد مهاجم كاستيلو بلانكو ليست ضرورية في الموسم المقبل، لعدم اقتناعه بقدراته الفنية والبدنية خلال المرحلة الماضية.

ينتهي عقد عمر السعيد مع الزمالك نهاية هذا الموسم وله الحق في التوقيع لأي ناد يرغب في الانضمام في الفترة الحالية خاصة بعد أن تقرر عدم تجديده مع الفريق الأبيض بناء على طلب المدرب البرتغالي.

يطمح مديرو الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي في الفترة المقبلة لينضم إلى الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، خاصة وأن رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور، سبق أن أعلن عن تعاقده مع مهاجم أفريقي. الذي يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية.

وأوضح أن الزمالك يحاول حاليا تقليص راتب اللاعب الخيالي، الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة لصالح الفارس الأبيض، رغم إشادة النصر برحيل أبو بكر هذا الصيف.

وفي سياق آخر، حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب تصفية مصر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر الثلاثاء، في مباريات اليوم الثلاثين للدوري المصري. .

وكان هدفي الفارس الأبيض أحمد السيد زيزو ​​”هاتريك” والتونسي الدولي سيف الدين الجزيري “هدفين” في الدقائق 25 و 45 و 47 و 58 و 69 على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة ويقترب من حسم لقب الدوري الممتاز.