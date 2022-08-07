فيريرا يستقر على بديل إمام عاشور في مباراة المقاصة

قرر المدرب البرتغالي، مدرب الزمالك فيريرا، استبدال الإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض، في المباراة الحاسمة بالدوري.

ويغيب الإمام عاشور عن مباراة الزمالك ومصر المقاصة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في آخر مباراة لفريقه أمام الجونة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 4/1.

وقرر فريرا العودة إلى لاعب الوسط محمد أشرف رقة، لتشكيل فريقه الأساسي خلال مباراة مصر المقاصة، لتعويض غياب الإمام عاشور عن المباراة بسبب الإيقاف.

أشرف رقة يحل محل الإمام عاشور في التشكيلة الأساسية للزمالك، لأسباب ليس أقلها أن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدير الزمالك، استخدم الرقة بشكل أساسي إلى جانب الإمام عاشور في خط الوسط.

كان روكا على مقاعد البدلاء للزمالك في المباريات الأخيرة ومنذ عودته من الإصابة، لكن فيريرا قرر الاستعانة به في تشكيلة الفريق أمام الواضح لتعويض غياب الإمام عاشور.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة.