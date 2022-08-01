فيريرا يطالب الزمالك بحسم صفقة “المخضرم”

وأكد الصحفي محمد شبانة أن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم طالب بحل قضية المخضرم.

مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني إن فيريرا أوصى الإدارة بالتعاقد مع عبدالله السعيد نجم بيراميدز الموسم المقبل.

وأوضح أن فيريرا تابع مباريات بيراميدز وأعرب عن إعجابه الكبير بمستوى عبدالله السعيد.

وأشار إلى أن فيريرا كان متحمسًا للتعاقد معه، وتفاجأ بتألق اللاعب بهذا الشكل رغم تقدمه في السن.

وأكد “فيريرا يعتقد أن السعيد يمكن أن يستخدم لموسم أو موسمين ويحصل منه على أفضل مكاسب فنية في الموسم المقبل”.

وختمت “مسئولي الزمالك يريدون شراء المدة المتبقية من عقد السعيد، ويتنازل اللاعب عن جزء من مطالبه المالية مقابل التوصل لاتفاق”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه فريق كرة القدم الأول الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدًا الاثنين، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.