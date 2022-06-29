فيريرا يطلب ضم هذا اللاعب للزمالك

أعرب المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن إعجابه بقدرات شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، بعد مواجهة أمس بين الفريقين.

طلب المدرب البرتغالي، مدرب الزمالك فيريرا، من مديري القلعة البيضاء التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميك كليوباترا، لدعم هجوم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، طمأن فيريرا، المشرف العام على الفريق الأبيض، أمير مرتضى، بضرورة فتح مفاوضات مع شادي حسين لتعيينه في التعاقدات الصيف المقبل.

يريد فيريرا التعاقد مع مهاجم La Cerámica لأنه يعتقد أن اللاعب سيكون قادرًا على قيادة هجوم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا 3-2، وسجل شادي حسين الهدف الأول لفريقه في مرمى القلعة البيضاء.

يستعد الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقررة في 12 يوليو المقبل في اليوم الرابع والعشرين من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2022.