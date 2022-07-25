فيريرا يعلق من رحيل بن شرقي وكيفية تعويضه

علق المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على رحيل المغربي أشرف بن شرقي وكيفية إيجاد بديل له.

وقال فيريرا في بيان صحفي “أشرف بنشرقي نجح في رسم اسمه في تاريخ الزمالك بعد فوزه بالبطولات مع الفريق، لكن الحياة تتغير دائمًا”.

وشدد “لا يمكننا الحديث فقط عن مركز بنشرقي، لأن الحاضرين سيكونون قادرين على تعويض غيابه. لن نحاول إيجاد بنشرقي جديد، بل سنعتمد على اللاعبين الموجودين”.

وأكد فيريرا “سنواصل رحلتنا كالمعتاد كما أكملناها بدون طارق حامد وأبو جبل”.

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وثمين على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

الزمالك سيطر على الشوط الأول، وشكل خطرا كبيرا على هدف سموحة، وهدد مرمى فريق الإسكندرية في أكثر من مناسبة.

تمكن أحمد سيد زيزو ​​من تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة، إثر خطأ دفاع سموحة، وتمكن زيزو ​​من استغلاله، محرزًا الهدف الأول للزمالك.

مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثانية سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للزمالك.

واصل الزمالك هجومه، ثم هدأت المباراة بعد رضاء لاعبي الزمالك بالنتيجة، لذا سيطر لاعبو سموحة على المباراة قليلاً.

وطرد لاعب سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 64 بعد تدخل خطير على ظهير الزمالك الأيمن حمزة المثلوثي، وانتهت المباراة بهدف نظيف من الزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز.