فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

أعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي الجونة بقيادة طلعت يوسف، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الجمعة 5 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والجونة في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك من الجونة

سيبدأ فيريرا بتشكيلة مكونة من

الحارس محمد عوض.

احمد فتوح – محمود حمدي “البغيض” – حسام عبد المجيد – خط دفاع حمزة المثلوثي.

محمد عبد الغني – الإمام عاشور – يوسف أوباما – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” في وسط الملعب.

خط هجوم سيف الدين الجزيري.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم، خاض الزمالك 28 مباراة، وفاز في 21 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

وقبل هذا اللقاء احتلت الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وخاض الجونة 28 مباراة هذا الموسم وفاز في 7 مباريات وخسر 15 مباراة وتعادل 6 مرات.