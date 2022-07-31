فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول لفريق الزمالك لكرة القدم، قائمة فريقه لمباراة بيراميدز المقررة مساء غد الاثنين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، مساء غد الاثنين، في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز، الساعة التاسعة صباحا.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

حارس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – احمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسيط الإمام عاشور – محمد أشرف روقة – إسلام جابر – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبد الرازق شكابالا – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو.

الهجوم يوسف أسامة نبيه – سيف الجزيري – سيد عبد الله نيمار.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك لكرة القدم صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.