فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر في الدوري

أعلن البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، قائمة الفريق، بهدف عرض المباراة المقبلة المقررة مساء الخميس على استاد السلام، في إطار مباريات اليوم السابع والعشرين للمنتخب المصري. الرائدة. الدوري.

تضمنت القائمة

حارس المرمى محمد عوض – محمد نديم

الدفاع محمود حمدي “الرافعة”، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط الإمام عاشور، محمد أشرف “رقة”، إسلام جابر، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمود عبد الرازق “شكابالا”، أيمن حفني، أحمد سيد “زيزو”.

المهاجمون سيف الجزيري، سيد عبد الله “نيمار”.

ويسعى نادي الزمالك للتغلب على نظيره نادي المستقبل في هذه المباراة لمواصلة اتجاه الانتصارات في الدوري العام.

يأمل الزمالك في الحصول على النقاط الثلاث أمام فوتورو للاستمرار في المركز الأول في الدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التتويج.

من جهته يطمح الفريق الأحمر والأسود إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض لإظهار التواجد في المربع الذهبي.

وفي اليوم الأخير انتصر الزمالك على سموحة في الدوري المصري بهدفين.

في غضون ذلك، حقق المستقبل فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 26.

تنطلق مباراة الزمالك والمستقبل غدا الخميس 24 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والمستقبل ضمن اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري.

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وخاض الزمالك هذا الموسم 26 مباراة، وفاز في 19 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل Future المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

هذا الموسم لعب فيوتشر 26 مباراة وفاز في 12 مباراة وخسر 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات.