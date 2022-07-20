فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

جدول مباريات الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة الفريق الذي سيلعب مباراة الأهلي المقررة مساء الخميس على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حارس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسيط محمد اشرف “رقة” – الامام عاشور – اسلام جابر – يوسف ابراهيم “اوباما” – محمد اونجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – ايمن حفني – احمد سيد “زيزو” – اشرف بن شرقي.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

موعد نهائي كأس مصر

وتقام مباراة الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر يوم غد الخميس في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على الملعب الدولي من القاهرة.

ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على القناة الفضائية المصرية أون تايم سبورتس، القناة الحصرية والرسمية للبطولات المحلية في مصر هذا الموسم.