فيريرا يكشف سر الفوز على سموحة ويشيد بشيكابالا

كشف المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، سر فوز سموحة بالدوري.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعت الفريقين مساء الأحد.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي عقب المباراة “الزمالك لعب مباراة قوية ضد سموحة، لذا سيطرنا على الكرة منذ البداية وخلقنا المساحة”.

وأضاف “أهنئ اللاعبين على الفوز لأن المباراة جاءت بعد أجواء فرحة بالفوز بكأس مصر مصحوبة بالتوتر وقلة التركيز”.

وتابع “لاعبي الزمالك تطوروا من الناحية التكتيكية والفريق يمكن أن يواصل الطريق.

وأضاف “سنرى ما ستفعله الفرق المتنافسة في باقي المباريات، بيراميديس والأهلي، موضحا أن الزمالك يعتمد على الشباب، بينما الفرق الأخرى لديها المزيد من اللاعبين”.

وختم “شيكابالا كان خيارا لنا منذ بداية المباراة، والفريق يحتاج إلى لاعبين مثله وإسلام جابر من ذوي الخبرة، حتى يتحقق الانسجام ونستطيع تعويض الغيابات”.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والمستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة.