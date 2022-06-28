فيريرا يكشف عن رأيه في مدرب الأهلي الجديد

كشف البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول لفريق الزمالك لكرة القدم، عن رأيه في مواطنه كارلوس سواريز الذي سيتولى التوجيه الفني للأهلي.

وقال الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة في برنامجه “Box to Boo Kiss” الذي بثته قناة ETC الفضائية، إن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا فوجئ بعقد الأهلي مع مواطنه كارلوس سواريز.

وأضاف شبانة أن جوزيفالدو فيريرا علم منذ فترة بالمفاوضات مع كارلوس سواريس من خلال أصدقائه في البرتغال الذين أكدوا له أن الأهلي متحمس للغاية بشأن سواريز.

وتابع شبانة، أن فيريرا، في حديثه مع أقاربه، أكد أن سواريس، لينجح مع الأهلي، يجب أن يتركه في مهام وظيفته لمدة موسمين حتى تظهر بصمته مع الفريق، خاصة وأن الضغوط في نادي الأهلي. الأهلي وانتقاد أي مدرب متعثر سيضر بمستقبل سواريز في الأهلي.

يعتقد مدرب الزمالك أن سياسة الأهلي ستكون متوافقة مع كارلوس سواريز في منحه الصلاحيات الكاملة وعدم التدخل في عمله.